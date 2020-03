© Copyright : DR

La délégation générale de l’Administration pénitentiaire et à la réinsertion (DGAPR) a pris un ensemble de mesures de précaution pour contrer toute éventuelle contamination par le coronavirus Covid-19 dans les prisons. Explications.

Le communiqué diffusé ce vendredi 13 mars par l'administration pénitentiaire, dirigée par Mohamed Saleh Tamek, précise que les visites des familles et des proches des détenus seront réglementées de manière drastique. Désormais, chaque prisonnier aura droit à une seule visite, tous les 15 jours, et à raison d’une seule personne par visite.

En plus de l'organisation de campagnes de sensibilisation sur le Coronavirus covid-19 dans l'ensemble des établissements pénitentiaires, les nouveaux détenus (marocains ou étrangers), qui viennent de l’étranger, seront placés à l'isolement pendant 14 jours, soit la durée d'incubation estimée du Covid-19.

La DGAPR affirme qu’une attention particulière sera portée aux catégories des détenus les plus vulnérables, dont les personnes malades ou âgées, ainsi que les femmes et les mineurs.

L'ensemble des manifestations culturelles, sportives et religieuses seront suspendues de manière provisoire dans l'ensemble des établissements pénitentiaires du Maroc.

Autre mesure prise par la DGAPR: l'ensemble des détenus, à leur retour des tribunaux, seront soumis à un examen médical, un contrôle qui sera également effectué à chaque transfèrement.

D’autres mesures prises par la DGAPR visent à limiter les contacts entre les détenus et le personnel de la DGAPR. Le port des masques de protection est de plus obligatoire pour l'ensemble des visiteurs dans les établissements pénitentiaires, ainsi que pour l'ensemble du personnel de cette administration pénitentiaire.

Ces lieux de détention seront régulièrement nettoyés, ajoute ce communiqué, et la DGAPR s’engage à se mobiliser pour s’approvisionner, auprès de ses prestataires agréés, en denrées alimentaires nécessaires pour l'ensemble des détenus, que ce soit pour leur restauration à titre individuel ou pour les cuisines des cantines des différents établissements pénitentiaires.

Rappelons par ailleurs que les membres de la famille et les proches de détenus dans le royaume, qui résident dans les pays actuellement les plus touchés par l'épidémie de Covid-19 ne peuvent actuellement leur rendre visite et ce, jusqu’à nouvel ordre.