Les imams, chargés du prêche du vendredi dans les mosquées du Maroc, seront mis à contribution ce 13 mars pour sensibiliser les fidèles pratiquants aux dangers du coronavirus Covid-19 et adresser une mise en garde à la spéculation sur les biens et services. Explications.

Dans l'ensemble des mosquées du royaume, le prêche des imams ce vendredi 13 mars sera consacré aux effets du Covid-19 sur la population.

Une circulaire, adressée par le ministère des Habous et des affaires islamiques aux délégués, représentants locaux dans les différentes régions du royaume, appelle les imams à consacrer leur prêche de ce vendredi à la sensibilisation des fidèles aux dangers que représente le Covid-19 et de leur rappeler les règles d'hygiène élémentaires à adopter au quotidien pour éviter toute contamination.

Les imams sont ainsi appelés par leur ministre de tutelle à expliquer aux fidèles qu'ils ne doivent pas céder à la panique, se renseigner sur les modes de transmission de l’épidémie, ses symptômes, et surtout éviter de tomber dans le piège des allégations erronées (communément appelées "fake news", ou "infox"), en se cantonnant aux seules informations diffusées par les autorités compétentes.

Les imams du royaume doivent également consacrer leur prêche, ce vendredi, à la spéculation sur les biens et services, et la considérer du point de vue de la religion musulmane. Dans ce type de situation, certains commerçants seraient tentés d'accumuler des stocks de produits nécessaires au quotidien de la population, ou de de denrées alimentaires, dans le but d'en augmenter les prix au moment qu'ils jugeront opportun, des pratiques répréhensibles du point de vue de l'islam.