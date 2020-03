© Copyright : DR

Le coronavirus-Covid 19 fait un premier mort au Maroc. Il s’agit d'une femme, qui était âgée de 89 ans. Décédée ce mardi 10 mars, à 12h45mn, à l'hôpital Moulay Youssef où elle était sous surveillance médicale, elle revenait d'Italie et avait été diagnostiquée à Casablanca.

D’après un communiqué du ministère de la Santé, il s’agit du premier cas de décès dû au nouveau coronavirus au Maroc.

"La victime soufrait de problèmes chroniques de santé, tels des difficultés respiratoires. Elle était également cardiaque. Malgré les interventions d’une équipe médicale composée de professeurs spécialisés en virologie, en soins intensifs ainsi que dans plusieurs spécialités, la patiente a rendu l’âme", indique le ministère qui présente ses condoléances à la famille de la victime.

Agée de 89 ans, la femme dont le test de contamination au coronavirus Covid-19 est positif avait atterri au Maroc à l'aéroport Mohammed VI de Casablanca le 25 février dernier en provenance de Bologne, en Italie.

Il s’agissait alors du deuxième cas de contamination au Covid-19 au Maroc, après celui d'un homme de 39 ans, également hospitalisé à l'hôpital Moulay Youssef de Casablanca.

"A son arrivée, cette femme n'a présenté aucun signe de la maladie. Mais deux jours plus tard, un de ses proches a appelé le Numéro Eco {"Allo Veille" au 0801004747, Ndlr}, pour signaler qu’elle souffrait de difficultés respiratoires", avait indiqué Mohamed Lyoubi, directeur du département de l'épidémiologie au ministère de la Santé, lors d'une conférence de presse à Rabat, jeudi 5 mars 2020.

Cette femme a par la suite été admise à l'hôpital Moulay Youssef de Casablanca, après que des analyses effectuées à l'Institut Pasteur Maroc aient confirmé sa contamination au Covid-19.

Sa famille, ses proches, ainsi que les 104 passagers et l’équipage de l’avion qui se trouvaient à bord de ce vol se trouvent actuellement sous contrôle médical.

Pour rappel, 3 cas de coronavirus, dont la dame décédée, sont confirmés au Maroc. Avec les trois cas infectés par le coronavirus au Maroc, et compte tenu de la grande proximité du royaume avec l’Italie, la France et l’Espagne, où le virus prospère et où résident près de deux millions de Marocains, il faut s’attendre à l’annonce dans les prochains jours de nouveaux cas positifs au Maroc. Il convient aussi de s’attendre à des mesures davantage restrictives du comité national de l’épidémie de coronavirus.