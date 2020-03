© Copyright : DR

0801004747, "Allo veille" est un Numéro Eco mis en place par le ministère de la Santé, que les Marocains peuvent appeler pour obtenir des renseignements sur le coronavirus. 114 appels y ont déjà été reçus. Voici le profil des personnes qui ont eu recours à ce service.

Le ministère de la Santé a mis en place le Numéro Eco "Allo veille", joignable au 0801004747.

Ce service de veille et de conseil sur l'épidémie de coronavirus, dont un cas a été déclaré au Maroc, est mis à la disposition du public, en cas de besoin, pour l'ensemble des personnes ayant des doutes sur leur éventuelle contamination par le Coronavirus.

Le département dirigé par Khalid Aït Taleb a publié sur son site Internet le nombre d'appels reçus depuis son lancement le 30 janvier, il est au nombre de 114.

On apprend également que 77% des appels ont été reçus des deux régions de Casablanca-Settat et Rabat-Salé et Kenitra.

88% des appelants étaient des citoyens et 8% étaient des professionnels de la santé, 36% des questions ont été reçues par des familles des rapatriés de Wuhan, demandant la localisation de leur lieu d’isolement.

Le reste des appels ont porté sur les modalités d’accès aux soins (22%), ainsi que sur les précautions à prendre, en cas de voyage (16%).

Les appels reçus sur Allo Veille ont connu deux pics: le premier le 2 février 2020, soit la date de l’opération de rapatriement des ressortissants marocains de Wuhan, et le deuxième le 26 février 2020, la date de changement de la définition du cas, incluant l’Italie à la liste des pays de provenance.