© Copyright : Saâd Aouidy

Les responsables de la conserverie de poisson appartenant au groupe Unimer à Safi et les gérants censés faire respecter les règles sanitaires dans les unités industrielles appartenant au groupe dans cette ville seront poursuivis par la Justice, informe le parquet.

Le procureur du Roi près la Cour d’appel de Safi a décidé des poursuites judiciaires contre certains responsables de la conserverie de poissons Unimer et des individus chargés du protocole sanitaire ainsi que des responsables du transport des ouvriers pour violation des dispositions de l’état d’urgence sanitaire.

Le procureur du Roi près le tribunal de première instance de la ville a décidé aussi de convoquer ces personnes à comparaître devant le tribunal en vertu de la loi.

"Sur la base des résultats des enquêtes judiciaires, ordonnées par le parquet général au sujet des circonstances et causes de la propagation de la Covid-19 au sein d'une unité spécialisée dans la conserve de poisson à Safi et qui ont révélé un soupçon de manquement aux mesures de prévention et de précaution édictées par les autorités publiques pour limiter la propagation de cette situation épidémique et garantir la sécurité des personnes, il a été décidé de poursuivre certains responsables de gestion de l'unité susmentionnée et certaines personnes chargées du suivi de l'application du protocole sanitaire à l'établissement, ainsi que les responsables chargés du transport des ouvriers, pour violation des dispositions de l'article 4 du décret-la loi relatif à l'état d'urgence sanitaire et de les convoquer à comparaître devant le tribunal pour qu'ils soient jugés conformément à la loi", a indiqué le procureur du Roi dans un communiqué.

Pour rappel, quelque 400 cas s’étaient déclarés dans la ville de Safi, début juillet, dans une seule et même unité industrielle du groupe Unimer appartenant à la famille El Alj. Avec près d’une vingtaine d’unités similaires, dont trois appartenant à Unimer, la propagation du virus a atteint des records. «Chaque ouvrière a une soeur, une belle-soeur, une voisine ou une cousine qui travaille dans une autre unité et le pire s’est produit», nous déclarait un acteur associatif local.

En réaction, les autorités ont ordonné la fermeture provisoire de toutes les unités de conserverie de poisson. Une enquête judiciaire a été ordonnée et depuis, la procédure a suivi son cours.

