Une fiche sanitaire du passager vient d’être instaurée au niveau de toutes les entrées du Royaume, dans le cadre de la mise en œuvre du plan national de veille et de lutte contre une éventuelle introduction sur le territoire national de l’épidémie du nouveau Coronavirus.

La fiche que les voyageurs à destination du Royaume sont appelés à remplir a été mise en place par le ministère de la Santé, en coordination avec tous les intervenants de l'opération de lutte, en vue de détecter, d’une manière précoce, des cas possibles de coronavirus au niveau des points d’entrée au Maroc.

Dans une déclaration, vendredi à la MAP, le directeur de l’épidémie et de la lutte contre les maladies au ministère de la Santé, Mohamed Youbi a précisé que cette mesure constitue un outil pour détecter des cas possibles, localiser les passagers et assurer la sauvegarde des listings pour d’éventuels suivis des contacts.

M. Youbi a considéré la fiche comme "un point de liaison" entre le ministère et les différents services en charge des points de transit, en vue de faciliter la coordination et le suivi de la situation.

La fiche permettra de récolter des informations sur les voyageurs à destination du Maroc, notamment la date d’arrivée, le pays de provenance, la ville de transit, le numéro du vol, le numéro du passeport ou encore la nationalité du passager.

Pour faire face au virus, le ministère de la Santé a élaboré un Plan national de veille visant à prévenir l’introduction sur le territoire national de l'épidémie, détecter précocement les cas et contenir la propagation de l’épidémie. Le plan vise aussi l’organisation d’une réponse nationale adaptée du système de santé et le renforcement des mesures de prévention et de contrôle de l’infection en milieu de soins.

Ce plan s’articule autour du renforcement des activités de veille et de surveillance, en vue de la détection précoce de cas, la préparation d’un dispositif de prise en charge et de contrôle de l’infection, la gouvernance et la coordination, ainsi que le lancement d’une campagne d’information et de communication.

Le ministère de la Santé affirme, vendredi sur son site internet, qu'aucun cas de coronavirus n’a été enregistré jusqu’à ce jour au Maroc, précisant que les résultats des analyses de laboratoire effectués sur 21 cas suspects se sont révélés négatifs.