826 nouveaux cas de contamination au Covid-19 ont été confirmés dans le Royaume, du mardi 28 au mercredi 29 juillet. Les cas testés positifs s'élèvent au nombre de 22.213. Voici le bilan de la propagation du coronavirus au Maroc et à l'étranger, avec des infographies sur l'évolution de la pandémie.

826 nouveaux cas de contamination au Covid-19 ont été confirmés au Maroc en 24 heures, portant à 22.213 cas le nombre total des personnes testées positives au nouveau coronavirus, annonce le ministère de la Santé, ce mercredi 29 juillet à 18h00.

Le ministère de la Santé a recensé 7 décès, mais 59 guérisons en 24 heures, portant le bilan officiel à 334 morts et 17.125 rémissions depuis le début de l'épidémie au Maroc, le 2 mars 2020.

Le nombre total des cas testés négatifs au Covid-19 après le résultat d'analyses effectuées en laboratoire s’élève à 1.187.822, ce qui porte le nombre global de tests de dépistage réalisés au Maroc, depuis le 1er mars 2020, à 1.210.035.

A quelques jours de l'Aïd Al-Adha, une fête traditionnellement marquée par des réunions familiales, le Maroc a annoncé dimanche 26 juillet que les déplacements entre 8 grandes villes du Royaume sont interdits.

Pour suivre en temps réel l’évolution de la pandémie au Maroc, il suffit de cliquer sur ce lien: https://covid.le360.ma.

Au Maghreb, la situation devient inquiétante en Algérie qui a franchi à la fois la barre des 28.000 contaminations et celle de 1.100 morts, mais dont la petite capacité de tests quotidiens porte à croire que la situation réelle est bien pire.

Dans ce pays, 614 nouveaux cas de Covid-19, 359 guérisons et 12 décès ont été enregistrés au cours des 24 dernières heures, ce qui porte le nombre de cas confirmés à 29.229, alors que le nombre de décès s’élève à 1.189, annonce mercredi 29 juillet une source officielle à Alger.

En Tunisie, 13 nouveaux cas positifs, zéro décès et 11 guérisons ont été enregistrés sur les dernières 24 heures. Depuis l’apparition de l'épidémie sur son territoire le 2 mars, le nombre de contaminations dépistées s’élève à 1.468, dont 1.168 guérisons et 50 décès.

En Mauritanie, la situation épidémiologique a été marquée ces dernières 24 heures par l'enregistrement de 41 nouveaux cas confirmés de contamination au Covid-19 et de 30 cas de guérison. Ces résultats portent le cumul à 6.249 cas de contamination confirmés, dont 4.683 guérisons et 156 décès.

La pandémie du nouveau coronavirus a fait au moins 660.787 morts dans le monde depuis que le bureau de l'OMS en Chine a fait état de l'apparition de la maladie fin décembre, selon un bilan établi par l'AFP à partir de sources officielles mercredi à 11h00 GMT.

Plus de 16.769.080 cas d'infection ont été officiellement diagnostiqués dans 196 pays et territoires depuis le début de l'épidémie, dont au moins 9.555.900 sont aujourd'hui considérés comme guéris.

Ce nombre de cas diagnostiqués ne reflète toutefois qu'une fraction du nombre réel de contaminations. Certains pays ne testent que les cas graves, d'autres utilisent les tests en priorité pour le traçage et nombre de pays pauvres ne disposent que de capacités de dépistage limitées.

Sur la journée de mardi, 6.307 nouveaux décès et 244.718 nouveaux cas ont été recensés dans le monde. Les pays qui ont enregistré le plus de nouveaux décès dans leurs derniers bilans sont les États-Unis avec 1.592 nouveaux morts, le Brésil (921) et le Mexique (854).

Les États-Unis sont le pays le plus touché tant en nombre de morts que de cas, avec 149.260 décès pour 4.352.304 cas recensés, selon le comptage de l'université Johns Hopkins. Au moins 1.355.363 personnes ont été déclarées guéries.

Après les États-Unis, les pays les plus touchés sont le Brésil avec 88.539 morts pour 2.483.191 cas, le Royaume-Uni avec 45.878 morts (300.692 cas), le Mexique avec 44.876 morts (402.697 cas), et l'Italie avec 35.123 morts (246.488 cas).

Parmi les pays les plus durement touchés, la Belgique est celui qui déplore le plus grand nombre de morts par rapport à sa population, avec 85 décès pour 100.000 habitants, suivi par le Royaume-Uni (68), l'Espagne (61), l'Italie (58), et la Suède (56).

La Chine (sans les territoires de Hong Kong et Macao) a officiellement dénombré un total de 84.060 cas (101 nouveaux entre mardi et mercredi), dont 4.634 décès (aucun nouveau), et 78.944 guérisons.

L'Europe totalisait mercredi à 11h00 GMT 208.919 décès pour 3.116.136 cas, l'Amérique latine et les Caraïbes 188.718 décès (4.527.911 cas), les Etats-Unis et le Canada 158.200 décès (4.467.181 cas), l'Asie 59.913 décès (2.641.771 cas), le Moyen-Orient 26.334 décès (1.123.083 cas), l'Afrique 18.496 décès (875.652 cas), et l'Océanie 207 décès (17.350 cas).

Ce bilan a été réalisé à partir de données collectées par les bureaux de l'AFP auprès des autorités nationales compétentes et des informations de l'Organisation mondiale de la santé (OMS). En raison de corrections apportées par les autorités ou de publications tardives des données, les chiffres d'augmentation sur 24h peuvent ne pas correspondre exactement à ceux publiés la veille.