Un total de 96 accidents et de 9 morts a été enregistré sur les routes marocaines, dimanche 26 juillet. Sur le réseau autoroutier, 17 accidents ont été dénombrés suite au trafic inédit de 325.000 véhicules après à la décision des autorités de fermer 8 villes du Maroc. Les détails.

Les pics inédits du trafic sur le réseau autoroutier dimanche 26 juillet ont dépassé les capacités de gestion et d'absorption de la circulation des véhicules, indique la société nationale des Autoroutes du Maroc (ADM) dans un communiqué très attendu.

Dans son bilan visant à faire le point sur cette soirée mémorable, marquée par la décision de fermeture de 8 villes du Maroc (Tétouan, Fès, Meknès, Casablanca, Berrechid, Settat, Marrakech), ADM précise que le trafic enregistré sur le réseau autoroutier entre dimanche 26 juillet à 19h et lundi 27 juillet à 6h a été 2 fois supérieur au trafic quotidien normal sur la même tranche horaire.

Ainsi, en l'espace de 11 heures, un total de 325.000 véhicules ont transité sur le réseau autoroutier et les gares de péage ont connu des pics simultanés. Sur la section Casablanca-Berrechid, la fréquentation a été multipliée par 4,2 (avec une fréquentation de plus de 21 000 véhicules) au niveau de la gare de péage du PK21, en comparaison avec une journée équivalente considérée comme chargée.

La gare de péage de Bouznika, avec une fréquentation 2,5 supérieure à celle d’une journée équivalente chargée, a enregistré un trafic de plus de 22 000 véhicules par sens.

Enfin, à la gare de péage de Sidi Allal El Bahraoui, la fréquentation a été multipliée par 2 par rapport à une journée équivalente considérée comme chargée, avec près de 16.000 véhicules.

Le trafic inédit et le cafouillage sur le réseau autoroutier ont été décriés sur les réseaux sociaux. Des voix se sont élevées pour demander la levée des barrières de péage pour décongestionner la circulation. ADM a été ainsi pointée du doigt et été considérée comme étant en partie responsable de ce chaos.

Dans son bilan, la société gestionnaire des autoroutes n'a pas daigné réagir sur ce point précis. Elle déclare qu'il a été procédé à une adaptation des voies de péage au volume de trafic enregistré au niveau de chaque gare, en coordination avec tous les acteurs concernés, notamment la Gendarmerie royale et l'Autorité locale.

Pour rappel, les bouchons inédits sur les routes et le grand cafouillage suite à la décision de fermer les villes à partir du 26 juillet à minuit ont provoqué 96 accidents ayant fait 9 morts, 19 blessés graves et 146 blessés légers, selon le ministère de l'Equipement. Sur le réseau autoroutier, entre 19 heures et 6 heures du matin, il y a eu selon les chiffres communiqués par ADM 17 accidents et zéro décès.