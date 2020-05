© Copyright : DR

129 nouveaux cas de contamination au Covid-19 ont été confirmés au Maroc, du samedi 16 au dimanche 17 mai 2020. Les cas testés positifs s'élèvent au nombre de 6870. Voici le bilan de la propagation du coronavirus au Maroc et à l'étranger, avec des infographies sur l'évolution de la pandémie.

129 nouveaux cas de contamination au Covid-19 ont été confirmés au Maroc en 24 heures, portant à 6870 cas le nombre total des personnes testées positives au Covid-19, annonce le ministère de la Santé, ce dimanche 17 mai à 16 heures.

84% des nouvelles contaminations se comptent parmi les cas contacts, précise le ministère.

Mohamed Lyoubi a parlé de 3 nouveaux foyers industriels à Casablanca qui totalisent, à eux seuls, 99 cas sur les 129 recensés ces dernières 24 heures.

Le ministère de la Santé a également recensé zéro décès et 173 guérisons en 24 heures, portant le bilan officiel respectivement à 192 morts et 3660 rémissions depuis le début de l'épidémie au Maroc.

Le nombre de tests de dépistage approche pour la première fois la barre de 5000 tests PCR par jour, exactement 4953. Ce nombre s’explique par l’augmentation de laboratoires habilités dans plusieurs villes du Royaume et par les tests massifs dans les unités industrielles. En effet, pour parer à l’apparition de nouveaux foyers en milieu professionnel, les salariés de plusieurs unités de production font l’objet de dépistages au Covid-19.

Le nombre de décès est toujours sous la barre de 200. Depuis le 2 mars, on déplore 192 décès liés au Covid-19, mais ce chiffre reste très bas, comparé à la moyenne mondiale.

D'ailleurs, le directeur de l’épidémiologie au ministère de la Santé, Mohamed Lyoubi, a mis en avant, une fois encore, le taux de létalité (c'est à dire le nombre de patients décédés par rapport au total de personnes contaminées), qui baisse chaque jour davantage.

Au Maroc, il s’établit à 2,8%, ce qui place notre pays dans une moyenne mondiale relativement basse, et plaide en faveur de l’efficacité de la prise en charge sanitaire dans le Royaume. Rappelons que la moyenne mondiale du taux de létalité s'établit à 7%.

Le nombre total des cas testés négatifs au Covid-19 après le résultat d'analyses effectuées en laboratoire s’élève à 83.087, ce qui porte le nombre global de tests de dépistage réalisés au Maroc, depuis le 1er mars 2020, à 89.857.

Pour suivre en temps réel l’évolution de la pandémie au Maroc, il suffit de cliquer sur ce lien: https://covid.le360.ma

Au Maghreb, la progression du virus concerne essentiellement le Maroc et l'Algérie, même si les statistiques en Algérie ne permettent toujours pas de prendre la pleine mesure de la propagation de l'épidémie.

Le directeur de l’Institut Pasteur d’Algérie a indiqué le vendredi 1er mai dernier que la capacité des tests de dépistage dans ce pays venait d'être portée à 400 par jour. Un nombre insuffisant pour évaluer la présence de l’épidémie. On ne recense que 6.500 tests de dépistage, réalisés en Algérie, entre le début de la pandémie et le 8 mai.

198 nouveaux cas confirmés de Covid-19 et 06 décès ont été enregistrés en Algérie au cours des dernières 24 heures, ce qui porte le nombre de cas confirmés à 7.019, alors que le nombre de décès s’élève à 548, annonce ce dimanche 17 mai une source officielle à Alger.

En Tunisie, après une semaine sans avoir enregistré de nouveaux cas, le bilan a évolué ces dernières 24 heures dans le pays où 2 nouveaux cas ont été recensés: 1.037 cas de contamination, dont 45 morts et 807 guérisons.

La Mauritanie a connu un rebond des cas confirmés ces dernières 24 heures. Le ministère mauritanien de la Santé a annoncé, samedi soir, l'enregistrement de 11 nouveaux cas de coronavirus, ce qui porte le nombre total des cas dans le pays à 40.

A ce jour, la Mauritanie compte 40 cas confirmés de Covid-19, dont quatre décès et six guérisons, depuis le 13 mars.

Dans le monde, la pandémie de Covid-19 a fait 311.959 morts et plus de 4,6 millions de personnes contaminées (4.647.986) selon un comptage réalisé par l’AFP dimanche à 11h00 GMT. Sur l’ensemble de ces cas, plus de 1,8 million de personnes sont aujourd’hui considérées comme guéries.

© Copyright : DR

© Copyright : DR

Aux Etats-Unis, 1.261 décès liés au Covid-19 ont été enregistrés ces dernières 24 heures, selon le comptage continu de l'université John Hopkins. Au total, le bilan américain atteint désormais 88.754 décès officiels et près de 1,5 million de cas (1.467.884, selon l'AFP). Les Etats-Unis restent le pays le plus touché au monde par la maladie.

Les trois géants de l'automobile de Détroit doivent progressivement reprendre la production en Amérique du Nord à partir de demain lundi 18 mai, mais l'inquiétude devrait être palpable sur les chaînes de montage, où il est difficile de pratiquer la distanciation sociale et d'éviter les risques de propagation du coronavirus. L'ouverture des usines automobiles marque une phase cruciale dans le redémarrage de l'économie américaine.

L'ancien président des Etats-Unis Barack Obama a profité, samedi 11 mai 2020, d’une cérémonie de remise de diplôme virtuelle pour implicitement critiquer la gestion de la crise sanitaire par Donald Trump.

"Avant toute chose, cette pandémie a enfin enterré l'idée que tant de nos responsables savent ce qu'ils font, a dit Barack Obama. Nombre d'entre eux ne cherchent même pas à faire semblant d'être responsables".

Donald Trump a répondu à ce discours en publiant un tweet: "Obamagate". Le président américain accuse depuis plusieurs semaines son prédécesseur à la Maison Blanche d'avoir voulu lui nuire avant de quitter la présidence. Aucune preuve n'accrédite cette thèse.

En une semaine, Trump a publié 11 tweets faisant référence à l'Obamagate.

En Europe, la pandémie continue sa progression, les pays les plus touchés sont le Royaume-Uni avec 34.466 morts suivi de l’Italie (31.763), la France (27.625) (nouveau bilan pas encore communiqué) et l’Espagne (27.650).

Au Royaume-Uni, selon le dernier bilan communiqué par les autorités sanitaires britanniques du samedi 16 mai, le pays a enregistré 468 nouveaux décès en 24h (384 la veille). Le nombre total de cas recensés à ce jour dans le pays est de 240.161.

Le ministre d'Etat Michael Gove, bras droit du Premier ministre Boris Johnson, a indiqué à la BBC dimanche que 17.200 personnes avaient déjà été recrutées pour assurer le suivi des personnes contaminées et retracer les cas contacts, ces personnes rencontrées récemment qui pourrait être également touchées par la maladie. L'objectif d'une équipe de 18.000 personnes pour la semaine prochaine devrait donc être atteint.

Le rapport annuel sur les 1.000 plus grandes fortunes du pays, publié chaque année par le Sunday Times depuis 1989, montre que les riches particuliers ou familles ont vu leur patrimoine fondre de 54 milliards de livres (60 milliards d'euros) en seulement deux mois.

En Italie, le dernier bilan publié samedi 16 mai dans la soirée fait état de 153 nouveaux décès en 24h (242 la veille). Le nombre total de cas recensés à ce jour est de 224.760.

La basilique Saint-Pierre de Rome rouvrira demain, lundi 18 mai, après une complète désinfection et avec l'application des mêmes règles sanitaires que l’Italie, où certaines plages ont également rouvert après des semaines de confinement.

Selon les médias nationaux, ce lundi 18 mai verra la réouverture de toute une série de petits et grands commerces non alimentaires, de même que des centres de beauté, des coiffeurs ou des bars et restaurants, dont la réouverture avait initialement été annoncée pour le 1er juin.

Dès le 3 juin, les citoyens européens pourront se rendre en Italie. La quarantaine obligatoire pour les visiteurs étrangers est également annulée.

En Espagne, le bilan est de nouveau en baisse, 87 décès (102 la veille) ont été enregistrés sur ces dernières 24 heures. Le pays compte désormais plus de 231.350 cas recensés.

En France le bilan est en baisse, le pays a enregistré 96 nouveaux décès (104 la veille) en 24 heures dus à l'épidémie de coronavirus, selon le bilan de la Direction générale de la Santé samedi soir. Le nombre total de cas recensés à ce jour est de 179.365.

La France regrette des «décisions unilatérales» pour la réouverture des frontières européennes. L’Espagne, l’Italie et l’Allemagne ont pris des mesures qui «ne confortent pas ce que nous devons faire pour travailler en solidarité», a dit le ministre de l’Intérieur, Christophe Castaner, pour lequel il est «essentiel» de coordonner les décisions en temps de déconfinement.

La Russie a annoncé dimanche 9.709 nouveaux cas d’infection au coronavirus en 24 heures, avec 94 décès, enregistrant pour la troisième fois en une semaine un chiffre de contaminations sous la barre des 10.000.

«La situation se stabilise à travers le pays. Toutes les régions ont réussi à stabiliser la situation», a affirmé à la TV la responsable de l'Agence sanitaire russe (Rospotrebnadzor), Anna Popova.

La Russie se situe au deuxième rang mondial, après les Etats-Unis, pour les contaminations avec au total 281 752 cas recensés. Le nombre des nouveaux décès en 24 heures est légèrement inférieur à celui de la veille (119) qui constituait un record pour la Russie depuis le début de la pandémie.

Partout, la vigilance est de mise dans l'attente d'un hypothétique vaccin et l'Organisation mondiale de la santé (OMS) met régulièrement en garde contre le risque d'une deuxième vague pandémique.

En Chine, où le coronavirus est jugé sous contrôle par les autorités, un tel scénario est pris très au sérieux. Le pays a recensé 5 nouveaux cas de Covid-19, dont 2 importés de l'étranger. Ce dimanche 17 mai, le pays dénombre 82.947 cas recensés et 4.634 morts dont un décès ces dernières 24 heures.

"Nous sommes confrontés à un grand défi" a estimé à la télévision CNN Zhong Nanshan, un des principaux conseillers du ministère de la Santé, relevant qu'une "majorité" des Chinois restaient "susceptibles d'être infectés" à l'avenir.

Zhong Nanshan a également admis que les autorités de Wuhan, le berceau de la pandémie, avaient caché l'ampleur de celle-ci lorsqu'elle avait éclaté.

Le Brésil a franchi samedi le seuil de 15.000 morts dû au nouveau coronavirus et environ 230.000 personnes ont été infectées, selon les statistiques officielles qui en font le cinquième pays en termes de contaminations. Avec 15.633 décès et 233.142 cas confirmés, le Brésil est le pays d'Amérique latine le plus touché par le virus.

Des statistiques largement sous-estimées selon des experts, alors que le président Jair Bolsonaro ne cesse de critiquer le confinement décidé par certains gouverneurs.

"Le chômage, la faim et la misère seront l'avenir de ceux qui soutiennent la tyrannie de l'isolement total", a tweeté le dirigeant d'extrême droite.

En Afrique, le nouveau coronavirus a fait plus de 2.731 morts depuis son apparition en décembre, avec 83.604 cas d'infection, dont 32.309 guérisons.

En Afrique du Sud, le dernier bilan communiqué fait état de 14.355 personnes infectées, ce qui en fait le pays le plus touché par le Covid-19 en Afrique. Le pays comptabilise 261 décès et 6.478 guérisons à ce jour.

Les pays les plus touchés après l'Afrique du Sud sont l’Égypte avec 11.719 cas, 612 morts et 2.950 guérisons et le Ghana où le nombre de cas confirmés a grimpé à 5.735 cas, dont 29 morts et 1.754 guérisons.

D'autres pays africains ont été également affectés par la pandémie de coronavirus, comme la Côte d’Ivoire (2.061 cas dont 25 morts), le Cameroun (3.105 cas et 140 morts), le Niger (889 cas), le Burkina Faso (782 cas), le Nigeria (5.621 cas dont 176 morts), la Guinée (2.658 cas), Djibouti (1.331 cas), le Sénégal (2.480 cas) ou encore la République Démocratique du Congo (1.455 cas dont 61 morts).

Par ailleurs, 830 cas ont été recensés au Kenya, 289 cas au Rwanda et 860 autres au Mali, alors que l’Éthiopie compte près de 317 cas de contamination, dont 5 décès et 113 guérisons.

La Somalie a enregistré 1.357 cas, dont 55 décès et 148 guérisons et le Gabon a recensé 1.320 cas, dont 11 décès et 244 guérisons.