© Copyright : Fadel Senna-AFP

137 nouveaux cas de contamination au Covid-19 ont été confirmés au Maroc, du lundi 11 au mardi 12 mai 2020. Les cas testés positifs s'élèvent au nombre de 6.418. Voici le bilan de la propagation du coronavirus au Maroc et à l'étranger, avec des infographies sur l'évolution de la pandémie.

137 nouveaux cas de contamination au Covid-19 ont été confirmés au Maroc en 24 heures, portant à 6.418 cas le nombre total des personnes testées positives au Covid-19, annonce le ministère de la Santé, ce mardi 12 mai à 16 heures.

89% des nouvelles contaminations se comptent parmi les cas contacts, a précisé le responsable du ministère de Santé.

Le ministère de la Santé a également recensé zéro décès et 180 guérisons en 24 heures, portant le bilan officiel respectivement à 188 morts et 2.991 rémissions depuis le début de l'épidémie au Maroc.

Le directeur de l’épidémiologie au ministère de la Santé, Mohamed Lyoubi, a mis en avant, une fois encore, le taux de létalité (c'est-à-dire le nombre de patients décédés par rapport au total de personnes contaminées), qui baisse chaque jour davantage.

Il s’établit à 2,9%, ce qui place le Maroc dans une moyenne mondiale relativement basse et plaide en faveur de l’efficacité de la prise en charge sanitaire dans le Royaume. Il est à rappeler que la moyenne mondiale en termes de létalité s'établit à 7%.

Le nombre total des cas testés négatifs au Covid-19 après le résultat d'analyses effectuées en laboratoire s’élève à 65.397, ce qui porte le nombre global de tests de dépistage réalisés au Maroc, depuis le 1er mars 2020, à 71.815.

Pour suivre en temps réel l’évolution de la pandémie au Maroc, il suffit de cliquer sur ce lien: https://covid.le360.ma

Au Maghreb, la progression du virus concerne essentiellement le Maroc et l'Algérie même si les chiffres en Algérie ne permettent pas vraiment de prendre la mesure de la propagation de l'épidémie.

Le directeur de l’Institut Pasteur d’Algérie a indiqué vendredi 1er mai que la capacité des tests de dépistage dans ce pays vient d'être portée à 400 par jour. Un nombre insuffisant pour évaluer la présence de l’épidémie. A ce jour, on recense seulement 6.500 tests de dépistage, réalisés en Algérie, entre le début de la pandémie et le 8 mai.

176 nouveaux cas confirmés de Covid-19 et 8 décès ont été enregistrés en Algérie au cours des dernières 24 heures, ce qui porte le nombre de cas confirmés à 6.067, alors que le nombre de décès s’élève à 515, annonce ce mardi 12 mai une source officielle à Alger.

En Tunisie, le bilan n’a pas évolué ces dernières 72 heures: 1.032 cas de contamination, dont 45 morts et 727 guérisons.

Après plusieurs jours sans dénombrer une seule contamination, la Mauritanie a enregistré un nouveau cas de coronavirus, jeudi 30 avril, le huitième dans le pays.

Dans le monde, la pandémie de Covid-19 a fait plus de 286.122 morts et plus de 4,1 millions de personnes contaminées (4.188.047) selon un comptage réalisé par l’AFP mardi à 11h00 GMT. Sur l’ensemble de ces cas, plus de 1.535.0967 personnes sont aujourd’hui considérées comme guéries.

Les États-Unis ont franchi la barre des 80.000 (80.684) décès liés au nouveau coronavirus, le pire bilan officiellement enregistré par un pays et qui est appelé à encore gravement s’alourdir dans les prochaines semaines. Selon le comptage de l’université Johns Hopkins, 830 décès ont été enregistrés sur ces dernières 24 heures dans le pays.

© Copyright : DR

La Maison-Blanche tente de limiter la propagation du coronavirus en son sein. Mais les premiers cas sont là.

Dans une note interne diffusée lundi, la Maison-Blanche a appelé toutes les personnes travaillant au sein de la West Wing à porter un masque lorsqu'elles entrent dans le bâtiment et lorsqu'elles y travaillent, sauf si elles sont à leur bureau.

Les autres pays les plus touchés sont le Royaume-Uni (32.065), l’Italie (30.739), l’Espagne (26.744) et la France (26.643).

Au Royaume-Uni, selon le dernier bilan communiqué par les autorités sanitaires britanniques du lundi 11 mai, le pays a enregistré 210 nouveaux décès en 24h (269 la veille).

Critiqué pour le flou de sa stratégie de déconfinement, le Premier ministre britannique Boris Johnson s'est employé lundi à détailler un plan d'assouplissement en trois étapes, sans pour autant lever toutes les ambiguïtés et en avertissant qu'il n'aurait "aucune hésitation" à revenir en arrière si besoin.

En Italie, le dernier bilan publié lundi 11 mai dans la soirée fait état de 179 nouveaux décès en 24h (165 la veille). Le nombre total de cas recensés à ce jour est de 219.814. Moins de 1.000 malades sont actuellement en soins intensifs, une première depuis 2 mois.

En Espagne, le bilan remonte ce mardi 12 mai, 176 décès (123 la veille) ont été enregistrés sur ces dernières 24 heures. Le pays compte désormais plus de 228.030 cas recensés.

Le pays a annoncé que les étrangers qui arrivent sur son sol devront respecter une période d'isolement de 14 jours. Cette mesure ne concerne pas les travailleurs transfrontaliers. Ces personnes placées à l’isolement ne seront autorisées à sortir que pour acheter des produits de première nécessité ou se faire soigner, et ce toujours en portant un masque.

En France, selon les derniers chiffres dévoilés lundi 11 mai dans la soirée, le bilan enregistre un rebond avec 283 (70 la veille) nouveaux décès recensés lors des dernières 24 heures.

Des milliers d’écoles ont rouvert leurs portes en France après deux mois d’arrêt, un redémarrage limité et strictement encadré, mais qui suscite de nombreuses craintes face à une épidémie de coronavirus «toujours active» dans le pays.

Port du masque recommandé pour les enseignants, respect des gestes barrières: face aux inquiétudes des enseignants et des familles, les écoles maternelles et primaires ont totalement chamboulé leurs règles pour accueillir ce mardi leurs premiers élèves.

En Russie, le nombre de nouveaux cas est en forte progression, 10.899 lors des dernières 24 heures. Le pays compte désormais plus de 232.000 (232.243) cas détectés pour 2.009 morts dont 94 décès ces dernières 24h.

Le pays a entamé un prudent déconfinement ce mardi 12 mai avec la réouverture dans plusieurs régions de certains commerces comme les salons de beauté, mais la plupart des lieux publics demeurent fermés, restaurants compris, tandis que les rassemblements restent interdits.

A Moscou, le principal foyer de l’épidémie en Russie, où 121.301 cas ont déjà été enregistrés officiellement, un confinement quasi général reste en vigueur, le port du masque et des gants de protection est désormais obligatoire dans les transports publics et les supermarchés.

En Asie, la Chine a fait état mardi 12 mai d’un seul nouveau cas de contamination au Covid-19, d’origine importée, un reflux de la contagion après un rebond d’une trentaine de cas enregistrés en deux jours. La ville de Wuhan va lancer le dépistage de l’ensemble de sa population.

© Copyright : DR

Faute de traitement ou d'un vaccin que tentent de mettre au point les laboratoires du monde entier, l'Organisation mondiale de la santé (OMS) a rappelé lundi qu'une "extrême vigilance est nécessaire".

Le responsable des questions d'urgence sanitaire de l'organisation, Michael Ryan, a regretté que "certains pays", qu'il n'a pas nommés, aient choisi de "fermer les yeux et avancer en aveugle" vers le déconfinement, sans avoir identifié les foyers de contamination ni préparé de capacités hospitalières suffisantes.

En Afrique, le nouveau coronavirus a fait au moins 2.355 morts depuis son apparition en décembre, avec 67.888 cas d'infection, dont 24.109 guérisons.

En Afrique du Sud, le bilan des personnes testées positives a grimpé à 11.350, ce qui en fait le pays le plus touché par le Covid-19 en Afrique. Le pays comptabilise 206 décès et 4.357 guérisons.

Les pays les plus touchés après l'Afrique du Sud sont l’Égypte avec 9.746 cas, 533 morts et 2.172 guérisons et le Ghana où le nombre de cas confirmés a grimpé à 5,127 cas, dont 22 morts et 494 guérisons.

D'autres pays africains ont été également affectés par la pandémie de coronavirus, comme la Côte d’Ivoire (1.730 cas et 21 morts), le Cameroun (2.689 cas et 125 morts), le Niger (832 cas), le Burkina Faso (760 cas), le Nigeria (4.641 cas et 150 morts), la Guinée (2.146 cas), Djibouti (1.227 cas), le Sénégal (1.886 cas) ou encore la République Démocratique du Congo (1024 cas).

Par ailleurs, 715 cas ont été recensés au Kenya, 285 cas au Rwanda et 712 autres au Mali alors que l’Éthiopie compte près de 261 cas de contamination, dont 5 décès et 106 guérisons.

La Somalie a enregistré 1.089 cas, dont 52 décès et 121 guérisons et le Gabon a recensé 802 cas, dont 9 décès et 127 guérisons.