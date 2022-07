© Copyright : MAP

Plus de 100.000 personnes ont pris part aux consultations nationales pour l'amélioration de la qualité de l'école publique, qui ont été organisées par le ministère de l'Education nationale, du Préscolaire et des Sports, du 5 mai au 6 juillet.

Quelque 1.761 groupes de discussion ont été organisés dans le cadre des concertations nationales pour l'amélioration de la qualité de l'école publique, lesquelles ont été organisées par le ministère de l'Education nationale, du Préscolaire et des Sports, du 5 mai à hier, 6 juillet 2022.

Plus de 21.837 enseignants ont participé à ces groupes de discussion, indique le ministère dans un communiqué, précisant que 360 ateliers ouverts ont été organisés avec des cadres pédagogiques et 360 groupes de discussion avec l'instance de contrôle et d'encadrement pédagogique.

Selon ce même communiqué, 83 rencontres territoriales et 249 ateliers consultatifs ont été organisés. Ces rendez-vous ont vu la participation de près de 4.500 acteurs provinciaux et locaux et l'adhésion de 20.666 participants au sein de 1.756 groupes de discussion, en plus des réunions des comités de consultation.

De plus, 6.270 ateliers ont été organisés et ont vu la participation de plus de 33.000 élèves encadrés par environ 3.163 animateurs et animatrices relevant du système d'éducation et de formation.

La plateforme numérique dédiée aux concertations nationales pour l'amélioration de la qualité de l'école publique a enregistré aussi une importante participation, avec 277.000 consultations du site www.madrastna.ma, notamment en provenance de 77 pays et près de 22.190 réponses ont été apportées au questionnaire relatif à l'amélioration de la qualité de l'école publique.

Cette plateforme continuera à recevoir les propositions de ceux souhaitant participer à ces concertations jusqu'au 10 juillet prochain, et au cours du mois de septembre, des rapports synthétiques seront présentés au niveau de toutes les régions.