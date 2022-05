© Copyright : DR

Préparatifs enclenchés pour le lancement des travaux de construction du nouveau Centre hospitalier universitaire (CHU) de Rabat. Ce nouveau CHU, une tour de 135 mètres de hauteur, nécessitera un investissement de plus de 1,5 milliard de dirhams.

La construction du nouveau Centre hospitalier universitaire de Rabat sera bientôt lancée, affirme une source gouvernementale que Le360 a contactée. «Le lancement des travaux de grand édifice est prévu incessamment», a indiqué cet interlocuteur.

Prévu au quartier du Souissi, en lieu et place de l’actuel CHU Ibn Sina de la capitale, le projet, qui s’étendra sur une superficie totale de 14 hectares, sera, à terme, une tour de 35 étages qui viendra remplacer l’actuelle bâtisse.

D'une capacité de 1.000 lits, le nouveau centre hospitalier nécessitera, selon cette source au gouvernement, un investissement d'ores et déjà prévu dans le budget de l'Etat voté pour 2022: la loi de finances de cet exercice prévoit en effet 23 milliards de dirhams, qui sont alloués au ministère de la Santé, dont 6,9 milliards, consacrés aux seuls investissements.

De fait, le budget prévu pour ce projet de CHU est de l’ordre de 1,5 milliard de dirhams.

En novembre dernier, le marché de démolition et de terrassement avait été attribué au groupement SGTM/TGCC. L’achèvement de ces travaux est attendu en 2023.

Autre information, et non des moindres: le terrain dédié à cette nouvelle structure sera scindé en deux parties. La première (située au sud-ouest) sera consacrée à la future tour, un choix audacieux pour un CHU. La partie Est servira quant à elle au maintien de l’activité de l’actuel hôpital, qui sera démoli une fois que la construction de la tour sera achevée. Cette partie du futur CHU sera aménagée avec des espaces verts et accueillera des annexes, des parkings ainsi qu’un futur musée de la médecine.

Objectif de ce projet, selon ses initiateurs: apporter une réponse aux signes avancés d’obsolescence de l’actuel hôpital, de même qu'aux besoins accrus en la matière pour Rabat et sa région.