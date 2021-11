© Copyright : DR

Kiosque360. En réaction à la flambée des prix de certaines denrées alimentaires, le ministère de l’Agriculture s’explique, tout en rassurant les consommateurs.

Face à la flambée des prix de certaines denrées alimentaires, le ministère de l’Agriculture a tenu à rassurer les consommateurs, en assurant que la situation d’approvisionnement des marchés dans les différentes régions du Royaume se caractérise par une abondance suffisante de denrées alimentaires pour répondre aux besoins de consommation, ainsi qu’une stabilité des prix. “Dans le cadre du suivi de l'état de l’approvisionnement et des prix sur le marché national, le ministère de l'Agriculture œuvre, à travers ses services, au suivi de l’approvisionnement du marché des produits agricoles et denrées alimentaires et de la situation des prix”, précise le ministère de tutelle.

Dirigé par Mohamed Sadiki, le ministère de l’Agriculture explique que les prix des denrées alimentaires de production nationale sont stables ou bas par rapport à la même période en 2020. En effet, la campagne agricole 2020-2021 a été marquée par une bonne production céréalière et de bonnes performances dans la plupart des filières de production. Ce qui n’est pas le cas des denrées alimentaires importées ou dont la production dépend de matières premières importées dont certaines d’entre elles connaissent des fluctuations de prix.

Comment dès lors expliquer la flambée des prix ? Dans sa livraison du 3 novembre, Al Ahdath Al Maghribia revient sur les raisons évoquées par le ministère de l'agriculture pour justifier cette augmentation des prix. “Au niveau international, les prix des matières premières et des produits agricoles ont augmenté sous l'effet de plusieurs facteurs”, précise le ministère de tutelle. Parmi ces facteurs, l’impact de la pandémie du Covid-19, les mauvaises conditions climatiques dans plusieurs régions du monde, le lancement simultané de plans de relance et son impact sur l'accélération de la demande mondiale de matières premières.

La hausse des prix de l’énergie et la flambée des prix du fret et du transport de marchandises au niveau mondial sont également des facteurs ayant conduit à la flambée de prix de certaines denrées alimentaires. A titre d’exemple, l'augmentation des prix du poulet et des oeufs sur les marchés nationaux s’explique selon le ministère de l’Agriculture par les répercussions de la crise du Covid-19, car la période de fermeture et les mesures de confinement ont entraîné une baisse de la demande de poulet par les restaurants et traiteurs pour les fêtes et les événements.



Cette situation a conduit certaines unités à réduire leur production, ce qui a affecté l'approvisionnement. Au fur et à mesure que la chaîne reprend son activité, les prix ont tendance à baisser progressivement et à se stabiliser à leurs niveaux normaux, tient à rassurer le ministère de tutelle.