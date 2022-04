© Copyright : DR

Kiosque360. Dans le domaine de la santé, de l’énergie, de l’agriculture et des énergies, la question des réserves stratégiques est soulevée. Qu’en est-il sur le terrain? Les détails dans cette revue de presse tirée du quotidien Al Akhbar.

Pour faire face à la crise qui secoue la planète depuis plusieurs mois, engendrant une flambée des prix inédite, le gouvernement, notamment les départements de la Santé, de l’Intérieur, de l’Agriculture et des Energies, s’agite, alerte, met en garde et rassure. Mais il n’y a pas de réserves stratégiques au vrai sens du terme, hormis des stockages ordinaires pouvant couvrir la consommation pendant une durée bien déterminée. C’est à ce niveau que moult questions se posent aujourd’hui, fait remarquer l’éditorialiste du quotidien Al Akhbar dans son édition du week-end des 16 et 17 avril.



Dans le domaine de la santé, des informations font savoir qu’il y aurait une rupture du stock national de médicaments, notamment les médicaments utilisés contre les maladies cancéreuses et les faiblesses immunitaires. Au niveau des énergies, le département de tutelle est en état d’alerte, annonçant que la réserve peut assurer une couverture de 26 jours. Le ministère de l’Agriculture, quant à lui, rassure en faisant savoir que le Maroc dispose de stocks de blé pour couvrir des mois de consommation.



Le ministère de l’Equipement et de l’eau met en garde contre une pénurie d’eau, malgré les récentes pluies qui ont eu un impact positif sur la nappe phréatique et sur l'agriculture. En fait, les déclarations de certains responsables laissent ainsi entendre qu’il n’y a pas de politique de réserve stratégique pour éviter la vulnérabilité en temps de crise. Il n’y a que des stockages ordinaires qui diffèrent d’un secteur à un autre, fait remarquer le quotidien.

Et d’appeler les autorités compétentes à mettre en place une véritable politique de réserve stratégique en renforçant la capacité de stockage dans tous les domaines afin d’assurer et de préserver la souveraineté nationale dans tous les secteurs de consommation. Qu’elle soit sanitaire, énergétique, industrielle, alimentaire ou autre, la consommation devrait être au cœur d’une politique de réserve stratégique.