Faculté de Medecine et de pharmacie de Rabat

© Copyright : DR

Le ministère de l’Enseignement supérieur vient de dévoiler, dans une note, le cadre référentiel du concours national commun d’accès aux Facultés de médecine, de pharmacie et de médecine dentaire pour l’année universitaire 2022-2023, prévu le 29 juillet prochain.

Selon une note adressée aux présidents des universités et aux directeurs des académies régionales d'éducation, hier, jeudi 30 juin 2022, par le ministère de l'Enseignement supérieur, sur le cadre régissant le concours national commun d’accès aux Facultés de médecine, de pharmacie et de médecine dentaire au titre de l’année universitaire 2022-2023, l'examen écrit est prévu le 29 juillet prochain.

Les candidats souhaitant passer le concours national commun d’accès aux Facultés de médecine, de pharmacie et de médecine dentaire doivent ainsi déposer leur candidature sur la plateforme en ligne du concours, dans le cadre de l’opération de préinscription, et ce, entre le mardi 5 juillet et le samedi 23 juillet 2022.

Les candidats ayant obtenu un baccalauréat étranger sont tenus de télécharger et de joindre une copie de leur bac, ainsi qu'un relevé de notes et une copie de leur Carte nationale d'identité dans l'espace prévu à cet effet sur cette plateforme électronique, au plus tard le vendredi 15 juillet 2022.

Chaque candidat doit classer ces branches (médecine, pharmacie, médecine dentaire) par ordre de choix.

En ce qui concerne les critères de présélection, laquelle permet d’établir la liste des candidats retenus pour passer l'épreuve écrite, elle est basée, pour les candidats ayant obtenu un baccalauréat national, sur la moyenne obtenue aux épreuves du baccalauréat, en calculant 75% de la moyenne générale à l'examen national de la deuxième année du baccalauréat et 25% de la moyenne générale à l'examen régional de première année.

Pour ceux ayant obtenu un baccalauréat étranger, la moyenne générale est par laquelle la présélection se base. Les résultats de cette opération de présélection seront annoncés le mercredi 27 juillet 2022 sur la plateforme électronique du concours, avant qu’une épreuve écrite soit organisée le vendredi 29 juillet.

Les résultats définitifs seront, quant à eux, annoncés au plus tard le mercredi 3 août 2022. L'inscription des candidats admis se fera entre le 4 et le 6 août. Les modifications de choix des candidats seront, de leur côté, effectives entre le 10 et le 11 août, au même titre que l’inscription des candidats acceptés sur les listes d'attente.