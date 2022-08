© Copyright : DR

A partir du vendredi 12 août, 50 enfants maqdessis, garçons et filles, bénéficieront de la treizième édition des colonies de vacances qu’organise le Maroc à leur profit. Ces jeunes vacanciers seront accompagnés de cinq encadrants venus d’Al-Qods, indique l’Agence Bayt Mal Al-Qods dans un communiqué.

Activités récréatives et éducatives, compétitions sportives et artistiques agrémenteront le séjour estival de 50 enfants palestiniens d’Al-Qods. Des colonies de vacances, organisées à l’initiative de l’Agence Bayt Mal Al-Qods et du ministère de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication, leur permettront également d’échanger avec des enfants marocains du 12 au 25 août 2022.

Cette 13e édition, celle de la «renaissance», constitue une belle opportunité pour sensibiliser ces jeunes aux questions actuelles. «Les effets des changements climatiques sur la sécurité environnementale et l’enjeu de la préservation de l’eau» est le thème retenu pour cette année.

Et comme le Maroc est la terre de la diversité naturelle et de la richesse du patrimoine, les enfants vacanciers auront tout le loisir de visiter les monuments historiques des villes de Casablanca, Rabat, Tanger, et d’Assilah.

Dans la ville du Détroit, les estivants, âgés de 11 à 15 ans, pourront aussi découvrir certains projets économiques d’envergure comme le port Tanger-Med, les usines du secteur automobile et d’autres chantiers d’infrastructures.

Les arts traditionnels ne seront pas en reste puisqu’ils pourront faire connaître au jeune public marocain, la danse emblématique de la Palestine, la debka et s’initieront aux chansons populaires du Maroc dans une ambiance festive et de partage.

Organisé au Maroc par l’Agence Bayt Mal Al-Qods au profit des enfants de la ville sainte, ce programme de colonies de vacances s’inscrit dans le cadre des activités sociales du «Club Enfants pour Al Qods» relevant de l’Agence, prévoyant au total onze colonies de vacances à Al Qods au profit de 3.000 enfants de la ville sainte.