Kiosque360. Le programme des colonies de vacances reprend. Plus de 700 associations sont impliquées et 250.000 enfants et adolescents attendus. 45 sites accueilleront tout ce monde entre le 15 juillet et le 3 septembre. Les détails dans cette revue de presse tirée de l’hebdomadaire La Vie éco.

Après un break de deux années, le programme national des colonies de vacances est relancé. Cet été, ce sont quelque 250.000 enfants et adolescents qui sont attendus dans les différents centres d’estivage prévus par le ministère de la Jeunesse. D’après l’hebdomadaire La Vie éco, qui rapporte l’information dans sa livraison du vendredi 17 juin, le programme de cette année démarre à partir du 15 juillet et se poursuivra jusqu’au 3 septembre 2022, dans 45 sites situés dans différentes régions du Royaume.

Certains sites ont déjà été visités par le ministre Mehdi Bensaid dont l’agenda prévoit davantage de visites sur le terrain, précise l’hebdomadaire. Dans les détails, poursuit La Vie éco, comme par le passé, ces colonies de vacances sont ouvertes aux enfants, aux adolescents et aux jeunes âgés de 7 à 25 ans. Pour ce qui est de l’encadrement qui va être assuré par les cadres du ministère, un minimum d’âge est requis, soit 20 ans.

D’après le programme établi par le département de Mehdi Bensaid, les colonies de vacances à proprement parler permanentes accueilleront 90.000 bénéficiaires, âgés de 7 à 18 ans, durant cinq périodes de 10 jours chacune. Pour les activités de proximité, le programme de cette année prévoit 90.000 bénéficiaires, également âgés de 7 à 18 ans, pour six périodes d’estivage d’une durée de six jours. Pour le reste, des universités de jeunes sont prévues sur deux périodes de cinq jours chacune et devront accueillir quelque 20.000 jeunes d’une tranche d’âge de 18 à 25 ans. Pour ce qui est des séjours éducatifs, également au programme, ils seront organisés en six périodes de six jours et profiteront à 15.000 adolescents de 15 à 18 ans.



Ce n’est pas tout, le département de la jeunesse prévoit également des rencontres et développement des compétences au profit de 30.000 personnes de plus de 18 ans. Il s’agit de trois périodes de formation d’une durée de deux jours chacune. Évidemment, comme depuis le début, ces colonies de vacances sont organisées en partenariat avec les associations de la société civile. Cette année, un total de 770 associations nationales sont associées à l’organisation de ce programme estival.



Par ailleurs, les sites d’accueil et d’hébergement sont équipés pour assurer les activités proposées. Au sein du ministère, on parle de lieux de rencontres, d’échanges, de culture. Et ce, en vue de promouvoir la vie en communauté et le bénévolat. Citant un responsable du ministère, La Vie éco souligne que l’objectif de ce programme est «d’inculquer les valeurs de paix et de tolérance pour aimer et servir son pays, d’aider les jeunes à l’insertion dans la vie sociale et enfin de promouvoir l’ouverture des jeunes sur le monde extérieur».

En outre, les colonies de vacances sont aussi un lieu de détente et de divertissement. En ce sens, des ateliers et activités socio-éducatives sont également au programme. Cela au même titre que des tournois sportifs, des projections de films, des sorties de shopping et des séances d’écoute.

Amyne Asmlal