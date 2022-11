© Copyright : DR

Le taux de collecte des déchets ménagers effectuée de manière professionnelle dans les centres urbains a atteint 96%, a affirmé à Rabat hier, lundi 21 novembre 2022, Mustapha Baitas, ministre délégué chargé des Relations avec le Parlement et porte-parole du gouvernement.

Dans l'hémicycle du Parlement hier, lundi 21 novembre 2022, Mustapha Baitas a indiqué que le programme national de gestion des déchets prévu sur la période 2008-2020 avait donné lieu à une série de réalisations, dont une augmentation du taux de collecte, d'une manière professionnelle, des déchets ménagers dans les centres urbains de 44% à 96%.

Le porte-parole du gouvernement répondait, au nom de Leïla Benali, ministre de la Transition énergétique et du Développement durable, à une question orale que lui avaient adressée les députés du groupe parlementaire du Parti Authenticité et Modernité (majorité gouvernementale) à la Chambre des représentants, à propos du «bilan de réhabilitation de toutes les décharges non contrôlées à hauteur de 100% d'ici 2022».

Par ailleurs, a précisé Mustapha Baitas, le taux de traitement des déchets ménagers à l'intérieur des décharges est actuellement de 63%, contre 10% en 2008.

Parmi ces réalisations, figurent aussi la contribution à la réalisation de 13 centres de tri et de valorisation des déchets, la réhabilitation de 66 «décharges sauvages» et l'élaboration de 51 schémas régionaux de gestion des déchets ménagers, a détaillé le ministre.

En ce qui concerne la surveillance environnementale, Mustapha Baitas a expliqué que le ministère de la Transition énergétique et du Développement durable, en coordination avec les autres services concernés, mettait en œuvre un programme national de surveillance, en menant des inspections et des opérations de contrôle dans de nombreux secteurs industriels.

Au cours de l'année 2022, le nombre d'opérations de contrôle dans différentes branches de l'industrie a atteint 55.000 opérations au total, comprenant les diverses activités économiques et des projets d'investissements dans différentes régions du Royaume.

Mustapha Baitas a également signalé que la police environnementale avait relevé un certain nombre de violations des dispositions des lois environnementales. Des procès-verbaux ont donc été établis à ce propos et transmis aux autorités compétentes, a-t-il précisé.

En réponse à une autre question, à propos de la «sécurisation du stock stratégique de matières énergétiques», cette fois-ci présentée par le groupe parlementaire de la Justice et du Développement (opposition), le porte-parole a indiqué que le ministère de la Transition énergétique et du Développement durable s'était attelé à l'élaboration d'un plan urgent, dans le but de répondre aux besoins en gaz naturel concernant les centrales électriques de Tahadart et Ain Beni Mathar, ainsi qu'aux besoins du secteur industriel.

En ce qui concerne l'électricité, le ministre a indiqué qu'un ensemble de mesures avaient été prises, portant notamment sur la sécurisation de stocks suffisants pour la production d'énergie à partir de divers ressources, en plus de l'élaboration de projets de production d'électricité pour la période 2022-2026, en coopération avec l'Office national de l'électricité et de l'eau potable (ONEP).

En ce qui concerne les hydrocarbures, Mustapha Baitas a précisé que le ministère de la Transition énergétique et du Développement durable s'était employé à augmenter le volume de ses investissements. Il est prévu, a-t-il précisé, d'augmenter les capacité de stockage à 584.000 mètres cubes, avec un investissement financier d'environ deux milliards de dirhams, en 2023.