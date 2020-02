© Copyright : DR

Kiosque360. L’affaire de la falsification des dossiers de maladie de la Caisse nationale des organismes de prévoyance sociale (CNOPS) n’a pas encore livré tous ses secrets. De têtes continuent de tomber. Les détails.

L’enquête ouverte au sujet de la falsification des dossiers de maladie de la Caisse nationale des organismes de prévoyance sociale (CNOPS) dans la région de Beni Mellal se poursuit et de nouveaux inculpés viennent de tomber dans les filets de la police judiciaire.



Selon le quotidien Al Ahdath Al Maghribia, qui rapporte cette information dans son édition du week-end des 22 et 23 février, les investigations, menées à la suite de l’arrestation, lundi dernier, de deux fonctionnaires dans des communes de la région, ont conduit les enquêteurs à mettre la main sur un retraité, un employé dans une entreprise privée et une femme employée dans une usine de la région.



Ces personnes sont impliquées dans la falsification des dossiers de maladie et d’hospitalisation dans des hôpitaux de la région et des cliniques privées. Les membres de ces réseaux présentent ainsi des dossiers de maladies fictives et bénéficient des remboursements de la Caisse nationale des organismes de prévoyance sociale, d’après les sources du quotidien, qui font savoir que des intermédiaires sont activement recherchés dans les villes de Casablanca, Rabat, Marrakech et Beni Mellal.



Cette affaire a éclaté lorsque la CNOPS a adressé une correspondance à une clinique privée en vue de compléter les documents d’un adhérent qui avait déposé le dossier médical pour bénéficier des remboursements. La réponse de la clinique indiquait que le patient en question avait subi une opération chirurgicale treize ans plus tôt. Ce qui a poussé la CNOPS à ouvrir une enquête qui a révélé que d’autres dossiers médicaux auraient été falsifiés de la même manière. Ce constat a été livré aux autorités compétentes qui ont mené des investigations auprès des personnes suspectes. Dans ce cadre, rappelle le quotidien sur la base d’un communiqué de la DGSN, les éléments de la police judiciaire de Béni Mellal ont arrêté deux individus âgés de 30 et 53 ans.



Les investigations de la police ont ensuite permis d’identifier le fonctionnaire d’une commune rurale, qui s’est avéré avoir présenté des dossiers similaires et avoir bénéficié d’indemnisations. La police a également procédé à l’arrestation du principal suspect, également fonctionnaire d’une commune dans la même région. La perquisition au domicile de ce dernier a abouti à la saisie de plusieurs cachets personnels de médecins et de cliniques basés à Béni Mellal, Marrakech, Rabat et Casablanca, ainsi que d’un lot de feuilles de soins contenant les informations personnelles de bénéficiaires, qui font désormais l’objet de recherches pour déterminer leur degré d’implication dans cette affaire. Les deux prévenus ont été placés en garde à vue à la disposition de l’enquête menée sous la supervision du parquet compétent et ce, en vue de déterminer les éventuelles ramifications de ce réseau.