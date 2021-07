© Copyright : DR

Un arrêté du ministère de l'Education nationale, de la Formation professionnelle, de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique fixe le système de notation en classes préparatoires. Il a été publié dans la dernière livraison du Bulletin officiel. En voici les dispositions.

Selon le nouveau système de notation, l’évaluation des connaissances des élèves se fera selon un système de contrôle continu, comprenant, entre autres, des devoirs surveillés, des devoirs libres, des interrogations écrites, des examens pratiques ainsi que des travaux individuels encadrés.

La participation en classe ainsi que les projets menés font également partie de cette grille de notation.

S’agissant de la moyenne de chaque semestre, elle sera désormais calculée sur la base des notes obtenues aux différentes évaluations.

Quant à la moyenne générale annuelle, elle sera calculée sur la base de la moyenne du premier semestre (25%), celle du 2ème semestre (35%) et celle du 3ème semestre (40%).

close prev next © Copyright: DR

© Copyright: DR

© Copyright: DR prev next





Le conseil de classe se réunira à la fin de chaque semestre sous la présidence du directeur de l’école afin d’évaluer les performances des élèves.

Selon l’article 6 de cet arrêté ministériel, le conseil de classe, qui se réunit à la fin de chaque semestre, consacrera ses travaux aux délibérations des résultats définitifs de l’année académique en cours. Les décisions des membres du conseil sont prises à la majorité des voix présentes.

Un procès-verbal est rédigé après chaque réunion. Il est élaboré par le directeur et signé par tous les membres présents.

© Copyright : DR

En plus de l'évaluation “quantitative” des performances des élèves lors de chaque session, le conseil accorde des “mentions” aux élèves en fonction de leurs résultats, indique cet arrêté.

Ce qu'il faut savoir sur les modalités de passage en deuxième année

La décision de passage des élèves de la première année à la deuxième année sera prise par le conseil de la classe. Les élèves sont ainsi classés en trois catégories. La première est composée d'élèves qui, à la fin de l'année scolaire, ont obtenu une moyenne annuelle générale non inférieure à la moyenne de la classe, à condition qu’elle soit de plus de deux fois l'écart type des moyennes.

La deuxième catégorie est constituée d’élèves ayant obtenu à la fin de l'année scolaire une moyenne annuelle générale inférieure à la moyenne de la classe de deux fois de plus que l'écart-type ou plus, et pas moins que la moyenne de la classe de plus de quatre fois l'écart-type.

Quant à la troisième catégorie, elle est constituée d’élèves qui, à la fin de l'année scolaire, ont obtenu une moyenne annuelle générale inférieure à la moyenne de la classe de plus de quatre fois l'écart-type.

Les élèves faisant partie de la première catégorie réussissent leur 1ère année. Le conseil de classe décide du passage des élèves de la 3ème catégorie en 2ème année de ce cycle préparatoire aux concours de grandes écoles.

Concernant les délibérations relatives au passage des élèves de la 2ème catégorie en 2ème année, elles sont conduites séparément et ce, conformément aux dispositions de l'article 6 de cet arrêté ministériel.

En cas d'absence justifiée aux examens, les élèves ont la possibilité de se rattraper, à condition que le nombre d'épreuves qu’ils doivent passer ne soit pas supérieur à deux par an pour chaque matière. Il est également précisé que chaque élève qui ne se présente pas à un examen et qui ne dispose pas de motif d’absence recevable est sanctionné par la mention “absent” et par une note éliminatoire, de zéro.