VidéoAyant reçu le prix L'Oréal-Unesco pour les femmes et la science en 2015, la chercheuse marocaine Rajaâ Cherkaoui El Moursli, vient d’être classée parmi les 200 chercheurs les plus influents du monde, selon l’Alper Dodger scientific index. Dans une interview avec Le360, elle revient sur sa carrière et partage son expérience.

Professeur universitaire et chercheuse en physique nucléaire, Rajaâ Cherkaoui El Moursli figure parmi 200 chercheurs, les plus influents dans le monde en 2022, selon l’Alper Dodger scientific index. Il s’agit, comme l’explique cette scientifique, d’un classement qui évalue l’impact d’une publication scientifique sur la base du nombre de fois où cette publication a été citée par d’autres chercheurs.

Professeure à la faculté des sciences de Rabat, responsable du laboratoire de physique nucléaire à la même faculté, ex-vice-présidente pour la recherche scientifique, la coopération et le partenariat à l'Université Mohammed V de Rabat, membre résident de l'Académie Hassan II des Sciences et Techniques, entres autres, la Pr. Cherkaoui a consacré sa vie à la science.

Ses travaux de recherche, aux côtés d’autres chercheurs marocains, dans le cadre de la collaboration internationale ATLAS, et sa participation à la découverte historique du Boson de Higgs, lui ont permis de figurer parmi les chercheurs qui ont marqué l’histoire de la science. En effet, la Pr. Cherkaoui est un des précurseurs de la participation officielle du Maroc à cette collaboration, qui est une des cinq expériences majeures menées par le Conseil européen pour la recherche nucléaire (CERN) afin d'étudier l’histoire de l’univers.

«Le fait de rentrer dans une telle collaboration nous a aidés, en tant que chercheurs marocains, à nous positionner à l’international, et c’est ce qui nous a aidés à être classés maintenant parmi les premiers», explique la Pr. Cherkaoui, selon laquelle «ce fut un très grand challenge, car il ne fallait absolument pas qu’il y ait d’erreur».

Pour cette scientifique, la place qu'elle occupe dans ce classement n’est pas uniquement une source de fierté pour elle, mais envoie aussi un message important aux jeunes chercheurs marocains. «Cela montre qu’un travail persévérant récompense à la fin. Que ce n’est pas fini. Et c’est pour cela que je dis à tous mes collègues plus jeunes: "n’hésitez jamais! Ne dites pas qu’on est dans un pays moins avancé ou qu’on n’a pas les moyens. On peut arriver à tout et on peut tout faire!"» affirme-t-elle, vivement.

Si la Pr. Cherkaoui a consacré sa vie à la promotion de la recherche scientifique au Maroc, elle accorde une importance particulière à la présence féminine dans ce domaine. Ainsi, elle espère aujourd’hui pouvoir inspirer davantage de jeunes filles et femmes à se lancer dans ce domaine. «Il faut qu’il y ait des "role models" et il faut aussi que les filles cherchent des mentors pour les aider et leur fournir des conseils», estime la chercheuse, ajoutant qu’il est primordial de mettre la lumière sur les expériences des femmes scientifiques, «pour pousser les jeunes filles vers ce chemin».