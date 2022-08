© Copyright : DR

Les étudiants inscrits dans l’un des établissements de l’enseignement supérieur, au titre de l’année 2022-2023, ayant eu leur baccalauréat en 2020, en 2021 ou en 2022, désireux de bénéficier d’un logement dans l'une des cités universitaires, peuvent soumettre leurs demandes en ligne à partir de demain, jeudi 25 août.

L’Office national des oeuvres universitaires sociales et culturelles (ONOUSC) annonce que les étudiants inscrits dans un établissement d’enseignement supérieur public, ayant obtenu leur baccalauréat en 2020, 2021 ou en 2022, et qui n'ont jamais bénéficié d'un logement universitaire, peuvent déposer leur demande de logement via le lien suivant: logement.onousc.ma.

Le logement en cité universitaire est réservé aux étudiants qui n’exercent aucune fonction ou emploi, qui résident hors de la ville de l’établissement fréquenté et qui sont inscrits dans un établissement public d’enseignement supérieur n’ayant pas d’internat, explique l’ONOUSC qui signale que les dossiers de candidatures devront être déposés entre le 25 août et le 11 septembre 2022.

Selon le ministère de l’Enseignement supérieur, l'offre d'hébergement des étudiants comprenait 24 cités universitaires d'une capacité d'accueil de 54.000 lits, lors de l’année universitaire 2021-2022, soit une hausse de 7% par rapport à 2020-2021.

Quelque 17.000 lits ont été réservés aux anciens étudiants contre 21.000 pour les nouveaux inscrits aux facultés, soit 40% de l'ensemble des demandes exprimées, 52.000 au total. De nombreuses cités universitaires ont connu des travaux d'extension, dont celles de Tétouan-M'diq (1.100 lits) ou encore l'annexe de la cité universitaire d'Errachidia (1.000 lits) ainsi que la cité universitaire Agadir Tilila (1.400 lits).