Le ministère de l'Education nationale, du préscolaire et des sports vient de dévoiler les dates des examens dans les différents niveaux certifiants pour l’actuelle année scolaire. Voici les détails du calendrier.

Dans une circulaire adressée aux directeurs des Académies régionales de l'enseignement et de la formation (AREF), aux inspecteurs pédagogiques ainsi qu'aux directeurs des différents établissements scolaires, le département que dirige Chakib Benmoussa a annoncé les dates et les horaires des examens continus et finaux pour l'année scolaire en cours.

Les examens du baccalauréat auront ainsi lieu le 20, 21 et 22 juin 2022 pour l'ensemble des filières scientifiques, d'économie et de gestion, des sciences et technologies, des arts appliqués, de même que pour l'ensemble des filières du baccalauréat professionnel, à l’exception de l’examen des sciences de la vie et de la terre pour la filière agricole, qui aura lieu le 23 juin 2022.

Les élèves des filières littéraires et de celles de l'enseignement traditionnel passeront quant à eux leurs épreuves les 23 et 24 juin 2022.

Selon le ministère de l’Education nationale, les délibérations pour le baccalauréat auront lieu le 29 juin 2022, les résultats seront annoncés le 1er juillet 2022.

La session de rattrapage aura lieu les 15, 16, 18 et 19 juillet 2022 pour l'ensemble des filières. Les délibérations auront lieu le 21 juillet et les résultats seront annoncés le 22 juillet 2022.

Les examens régionaux auront lieu, quant à eux, les 15 et 16 juin pour les filières scientifiques, techniques, économiques, celle des arts appliqués, de même que les différentes filières du baccalauréat professionnel. Les filières littéraire et traditionnelle passeront leur examen les 17 et 18 juin. La session de rattrapage aura lieu les 13 et 14 juillet pour l'ensemble de ces filières.

Pour le cycle secondaire collégial, l'examen régional normalisé aura lieu les 4 et 5 juillet 2022, aussi bien pour les candidats libres que ceux scolarisés. L'examen normalisé pour l'obtention du certificat des études primaires aura lieu quant à lui le 5 juillet pour les candidats scolarisés, et les 6 et 7 juillet pour les candidats libres.

Selon le ministère de l'Education nationale, les examens continus devront avoir lieu, de manière régulière et normale, entre le 27 juin et le 2 juillet pour les cycles de l’enseignement primaire, et secondaire collégial ainsi que pour l'ensemble des matières appartenant aux troncs communs.

