Kioque360. Après avoir creusé jusqu’à une profondeur de trente mètres, les équipes de secours se préparent à entamer le forage horizontal qui les mènera directement vers l’enfant, coincé au fond d’un puits depuis plus de trois jours. Cet article est une revue de presse tirée du quotidien Al Akhbar.

Les autorités ont officiellement confirmé que l’enfant Rayan, coincé au fond d’un puits depuis plus de trois jours, est toujours vivant après l’effondrement de la paroi adjacente au lieu de l’excavation.



Le quotidien Al Akhbar rapporte, dans son édition du week-end (5 et 6 février) les propos d’un responsable de la police indiquant que les secouristes ont atteint une profondeur de 30 mètres. Des équipes spécialisées travaillent avec précaution pour éviter tout glissement de terrain en coordination avec des ingénieurs et des techniciens topographes. La même source souligne que contrairement aux informations relayées sur les réseaux sociaux, l’enfant n’a rien mangé et qu’on lui a acheminé des bouteilles d’oxygène pour l’aider à respirer.

Les responsables locaux ne confirment pas qu’il arrive à respirer mais des équipes médicales observent son état de santé et nourrissent l’espoir qu’il s’en sorte sain et sauf. Le responsable de la police a, lors d’une conférence de presse, déclaré que l’opération de sauvetage est très délicate à cause du relief difficile et de la fragilité du sol qui entravent l’avancement des travaux. Malgré ces difficultés, le comité de suivi de l’opération de sauvetage a acheminé, vendredi matin, des canaux pour commencer le forage horizontal qui mènera directement vers l’enfant.



Le quotidien Al Akhbar rapporte que l’équipe technique essaie de localiser avec précision le lieu où se trouve l’enfant pour pouvoir le rejoindre dans les meilleures conditions de sécurité. En parallèle, les opérations de déblaiement et de terrassement se poursuivent pour éviter tout glissement de terrain. Un responsable du comité de sauvetage a indiqué que les travaux sont arrivés à une étape très délicate et qu’une équipe spéciale va descendre dans le grand fossé afin de commencer le forage manuel. Les équipes de sauvetage ont bénéficié des services de sociétés spécialisées dans le creusage des tunnels ainsi que des topographes pour garantir la réussite de cette opération.

Selon les mêmes sources, Rayan demeure immobile mais tout le monde continue à croire en sa capacité de survivre dans des conditions aussi rigoureuses à plus de 30 mètres sous terre. Il faut rappeler que le sauvetage de Rayan continue à être suivi par les opinions publiques nationale et internationale par l’intermédiaire de reportages réalisés en direct par plusieurs chaînes de télévision mondiales.