Ces quatre merveilles d’Afrique font partie des plus beaux endroits au monde, selon le magazine Time Out

L’Afrique regorge de magnifiques destinations à couper le souffle. Dernière preuve en date, le récent classement des 30 plus beaux endroits au monde réalisé par le magazine de voyages britannique Time Out. Des lieux sélectionnés par un réseau de contributeurs du média après avoir expérimenté chacun d’entre eux. Sur cette liste, on y retrouve des endroits situés dans quatre pays africains.

L’Erg Chebbi, plus connu sous l’appellation dunes de Merzouga, à environ 40 kilomètres de la ville d’Erfoud au Maroc, 3ème dans le classement, est le plus bel endroit d’Afrique. «Le Maroc abrite certains des plus beaux déserts du monde, et l’Erg Chebbi est l’étendue de sable du Sahara la plus évocatrice que l’on puisse imaginer», commente Jérémy Flint, un des contributeurs.

Des sables dorées aux formes changeantes

D’après lui, ces dunes offrent une vision spectaculaire de sable doré aux formes changeantes qui s’élèvent jusqu’à 300 mètres de haut et s’étendent sur plus de 28 kilomètres au cœur du Sahara. «Voir le jour se lever sur le sable incliné de l’Erg Chebbi est un spectacle extraordinaire», décrit-il.

En deuxième position, on retrouve Storms River (Afrique du Sud) qui occupe la 9ème place mondiale. Alison Budge, un autre contributeur dans le magazine, le décrit comme une grande rivière qui serpente entre les montagnes du parc national de Tsitsikamma.

«L’arrivée sur la côte est absolument époustouflante: d’énormes vagues s’écrasent contre les rochers, projetant des embruns dans l’air, où le soleil fait se refléter les rayons de l’arc-en-ciel à travers les gouttelettes», narre-t-elle. Après avoir admiré la rivière et la forêt côtière, elle recommande aux visiteurs d’emprunter le fameux Otter Trail, pour apprécier la magnifique chute d’eau du parc.

Les chutes Victoria, un rideau d’eau époustouflant

Les chutes Victoria (18ème mondial), situées sur le fleuve Zambèze, à la frontière entre la Zambie et le Zimbabwe, arrive en troisième position africaine. Cette merveille, de 1.708 mètres de largeur, est d’ailleurs la plus grande chute au monde. «D’immenses rideaux d’eau s’étendent le long du parc national des chutes Victoria, où vivent girafes, zèbres, babouins et autres animaux sauvages, et se déversent par-dessus les falaises dans les bassins tourbillonnants du fleuve Zambèze», raconte Alicia Erickson.

La Dépression de Danakil Ethiopie (21ème mondial), est le quatrième plus bel endroit d’Afrique, selon le magazine britannique. Concrètement, il s’agit d’une dépression géologique située en Ethiopie qui provient de la divergence de trois plaques tectoniques.

Cette vaste plaine d’environ 200 kilomètres sur 50 kilomètres, située au nord de la région Afar, près de la frontière avec l’Erythrée, se trouve à environ 125 mètres au-dessous du niveau de la mer. «Lorsque je suis arrivé à la dépression du Danakil, après deux jours de voyage à travers de vastes étendues de sable et de terre sèche et craquelée, j’ai dû cligner deux fois des yeux pour m’assurer que le paysage n’était pas un mirage», se remémore Alicia.

Selon elle, ce beau décor est matérialisé par des étendues de sel d’un blanc géométrique scintillant sous le soleil de l’après-midi et des formations coralliennes aux riches nuances d’ocre et rubis qui s’élèvent « parmi des bassins en fusion de soufre vert-jaune bouillonnant ».

En un mot, cet endroit crée «un royaume surréaliste de lacs de lave, de sources chaudes colorées et d’imposantes formations de sel».

Au niveau mondial, le Kotor Bay (Montenegro) et l’Islande occupent les deux premières places du classement, tandis que le Mont-Saint-Michel (France) et la Grande Mosquée Cheikh Zayed d’Abu Dhabi, aux Emirats arabes unis, ferment le Top 5.