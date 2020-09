© Copyright : Le360 : Adil Gadrouz

Kiosque360. Les mis en cause, interpellés dans deux quartiers de la capitale, ont été incarcérés à El Arjat. Après avoir bouclé l'enquête préliminaire, le Parquet près la Cour d'appel de Rabat a remis leur dossier au juge d'instruction.

Le Parquet près la Cour d'appel de Rabat a décidé de mettre sous mandat d'arrêt 13 personnes, dont trois jeunes mineurs, en attendant l'instruction de leur procès. Les mis en cause ont été incarcérés à la prison d’El Arjat, dans la région de Salé, rapporte Al Akhbar dans son édition du jeudi 3 septembre.

L'enquête préliminaire, qui a duré trois jours durant lesquels les enquêteurs ont pu entendre les témoignages choquants des éléments des forces de l'ordre, a été menée par le troisième et le quatrième district de la préfecture de police de Rabat, précise le quotidien. Les 13 mis en cause, ajoute le journal, sont poursuivis pour obstruction de la voie publique, jets de pierres et de pétards et coups et blessures sur les membres des forces de l'ordre, résistance aux éléments des forces publiques ou encore incendie de pneus sur la voie publique. Selon Al Akhbar, parmi les personnes arrêtées, une seule est poursuivie en état de liberté provisoire. Le Parquet a demandé au juge d’instruction d'approfondir l'enquête sur les faits reprochés aux individus interpellés.

Selon Al Akhbar, le Parquet près la Cour d'appel de Rabat a réagi rapidement et fermement aux graves incidents survenus dans certains quartiers de la capitale, plus précisément à Takaddoum et Yaâkoub El Mansour. Le ministère public a ainsi supervisé la procédure d'interpellation par la police judiciaire des personnes impliquées dans ces incidents. Elle a également entendu, mardi, dans le cadre de l'enquête qu'il a déclenchée suite à ces incidents, 10 membres des forces auxiliaires et des agents d'autorité qui se sont présentés dans les locaux du tribunal dans un état qui en disait long sur les agressions qu'ils avaient subies. La plupart d'entre eux, précise le quotidien, portaient, en effet, des bandages, notamment autour de la tête.

Au final, le Parquet a décidé de poursuivre huit individus, dont des mineurs, en détention préventive et un neuvième en liberté provisoire. Ils sont tous issus du quartier Yaâkoub El Mansour. Il a également décidé de poursuivre en détention préventive cinq autre mis en cause pour avoir provoqué des incidents graves dans le quartier de Takaddoum.

A noter que les opérations sécuritaires menées par les services de sécurité au niveau national, dans la nuit de samedi à dimanche et dans le cadre de la mise en application des mesures d'interdiction des rassemblements sur la voie publique en ce jour de Achoura, ont permis l'interpellation de 157 individus, dont des mineurs. Ils ont été arrêtés pour vandalisme, jets de pierres, résistance aux éléments des forces publiques et incendie de pneus sur la voie publique.



Lors de ces opérations, 17 fonctionnaires de police et 11 membres des forces publiques ont été blessés par des jets de pierres et des pétards. Dans un communiqué, la Direction générale de la sûreté nationale (DGSN) fait état de dégâts matériels, de la destruction des pare-brise de huit véhicules des services de la sûreté nationale et de deux voitures des autorités locales, ainsi que de dégâts au niveau de plusieurs voitures et biens privés. Les opérations sécuritaires proactives ont permis la saisie de dizaines de pneus et de près de 1.000 feux d'artifice et pétards destinés à cette célébration, ajoute la même source.