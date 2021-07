© Copyright : DR

CDG Prévoyance a annoncé qu'à l'occasion de l’Aïd al-Adha, les pensions mensuelles des régimes de retraites, des rentes d'accidents de circulation et des fonds de solidarité servis au titre du mois de juillet seront payés par anticipation à partir du vendredi 16 juillet 2021.

CDG Prévoyance, filiale du groupe CDG (Caisse de dépôt et de gestion), en charge de la gestion de la Caisse nationale de retraites et d’assurances (CNRA) et du Régime collectif d’allocation de retraite (RCAR), informe ses bénéficiaires que le paiement des pensions mensuelles des régimes de retraites, des rentes d'accidents de circulation et des fonds de solidarité sera effectué de manière anticipée à partir du 16 juillet 2021.

Selon les prévisions astronomiques, l’Aïd al-Adha sera célébré le mercredi 21 juillet au Maroc.

