Dans son édition du mercredi 28 décembre, le quotidien Assabah relate l’affaire d’un viol que la Chambre pénale de la Cour d’appel de Casablanca a examinée ce mardi 27 décembre. Il s’agit du dossier d’un sexagénaire, mendiant de son état, poursuivi pour viol d’une mineure, mendiante comme lui au cimetière d’Al Ghofrane à Casablanca.

Selon Assabah, ce dossier met surtout à nu un phénomène largement laissé sous silence, à savoir l’existence de certaines familles qui, malgré leur richesse cachée, s’adonnent régulièrement à la mendicité. Le vieil accusé du viol de la mineure a nié les faits qui lui sont reprochés en argant, tant au niveau de l’enquête préliminaire que de l'enquête approfondie, qu’il était victime d’une machination ourdie par la famille de la présumée victime. Cette dernière, affirme-t-il, est la fille d’une famille composée du grand-père, du père, de la mère et d’une kyrielle de frères exerçant tous la mendicité au cimetière Al Ghofrane, métier dont ils ont fait un lucratif fonds de commerce. Cette famille de mendiants disposerait, selon l’accusé, de plusieurs appartements et autres biens immobiliers, et voit en lui un concurrent de taille à cause de son âge qui ne laisse pas insensibles les âmes charitables.

C’est donc cette concurrence acharnée entre mendiants qui serait, toujours selon l’accusé, la cause de la plainte pour viol déposée contre lui, en vue de l’envoyer en prison et laisser ainsi à ses accusateurs le monopole de la mendicité au niveau du cimetière Al Ghofrane.

Assabah rapporte que cette affaire a commencé par une plainte déposée par la famille, selon laquelle le sexagénaire aurait profité d’un moment où il se trouvait seul au cimetière avec leur fille mineure pour la déshabiller de force et la violer, avant qu’elle ne prenne la fuite et informe ses parents.

Le vieil homme a ensuite été arrêté au cimetière même d’Al Ghofrane par des éléments de la police judiciaire et placé en garde à vue sur ordre du parquet. Lors de la confrontation entre la mineure et le sexagénaire, la présumée victime a maintenu ses accusations, alors que le présumé violeur a continué de nier les faits qui lui sont reprochés, s’estimant victime d’une machination montée de toute pièce pour l’éloigner du cimetière. Peine perdue, puisque le procureur du roi près la Cour d’appel de Casablanca l’a déféré devant la Chambre pénale de la Cour d’appel de Casablanca pour répondre de l’accusation de viol sur mineure. Son procès a démarré ce mardi.