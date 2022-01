© Copyright : DR

Kiosque360. Un individu souffrant de troubles psychiques a incendié, dans la nuit de vendredi à samedi, 12 voitures dans le quartier Jamila 4 à Casablanca. Cet article est une revue de presse tirée du quotidien Assabah.

Un individu qui souffre de troubles mentaux a semé la panique chez la population, dans la nuit de vendredi à samedi, en mettant le feu à 12 voitures stationnées dans les ruelles du quartier Jamila 4 à Casablanca.

Le quotidien Assabah rapporte, dans son édition du lundi 10 janvier, que l’intervention des sapeurs-pompiers a permis d’éviter une véritable catastrophe car, voulant éteindre le feu avec des moyens de bord, les habitants n’ont fait que l’attiser en utilisant de l’eau. Après avoir incendié les voitures, le mis en cause est rentré tranquillement chez lui où il fut interpellé quelque temps après par la police.

Ce menuisier de 45 ans avait immigré en Israël où il aurait été arnaqué par une femme avec laquelle il avait contracté un mariage blanc. De retour au Maroc après avoir purgé une peine de prison dans ce pays, le prévenu a commencé à manifester des troubles psychiques. Ses comportements agressifs ont poussé plusieurs membres de sa famille à quitter la maison pour aller vivre ailleurs. Son frère a dû héberger ses parents âgés, chez lui, à Marrakech tandis que sa sœur était contrainte de louer une chambre en compagnie de ses deux enfants.

Le quotidien Assabah rapporte qu’avant d’incendier les voitures, le déséquilibré a été pris par une crise d’hystérie en jetant de la fenêtre de sa maison des meubles, bouteilles et vaisselles. Il a fallu l’intervention les autorités locales pour le maitriser et le transporter à l’hôpital de Derb Ghallef où on lui administré des calmants.

Toutefois, le lendemain il a recommencé à jeter sur les passants tout ce qu’il avait à portée de main. Cette fois-ci, les autorités l’ont emmené à l’hôpital psychiatrique de Berrechid. Mais il n’a pas été hospitalisé. Revenu chez lui, il a commencé à se promener dans le quartier devant des habitants incrédules et inquiets. Une inquiétude qui va se justifier la nuit de vendredi à samedi.

Vers deux heures du matin, il est sorti de chez lui avec une bouteille de diluant à peinture (produit inflammable) avec lequel il a aspergé les voitures avant d’allumer le feu qui a failli s’étendre jusqu’aux maisons avoisinantes. Les dégâts matériels sont considérables puisque la plupart des voitures ont été entièrement ravagées par les flammes.