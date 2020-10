© Copyright : DR

Les autorités publiques ont décidé le retour à l’enseignement en présentiel dans les écoles casablancaises, dès lundi 5 octobre. Le couvre-feu nocturne sera, quant à lui, prolongé de 15 jours, apprend Le360 de sources gouvernementales.

Bonne nouvelle pour les élèves et leurs parents à Casablanca. Le gouvernement a décidé la réouverture de tous les établissements scolaires à Casablanca, pour un enseignement en présentiel, dès le lundi 5 octobre. C’est ce qu’apprend ce jeudi Le360 de sources gouvernementales.

Selon les mêmes sources, la Métropole sera soumise à une période de couvre-feu nocturne (entre 22 heures et 5 heures) pour 15 jours supplémentaires.

Cette dernière mesure signifie également que les autres dispositions en vigueur seront reconduites, comme la fermeture des commerces et des cafés à 20h et la fermeture des restaurants à 21h.

Pour rappel, dimanche 6 septembre 2020, la veille de la rentrée scolaire, un communiqué du gouvernement a annoncé une série de mesures draconiennes en vue de freiner la propagation du coronavirus à Casablanca. Parmi ces mesures, l’instauration d’un couvre-feu nocturne et le report de la rentrée scolaire. Désormais, l'une des restrictions qui ont pesé le plus sur ce mois de septembre sera levée et les écoles, collèges et lycées de Casablanca rouvriront leurs portes, lundi 5 octobre, pour un enseignement en mode présentiel.

Selon nos sources, cette décision a été prise lors d’une réunion restreinte, en marge du conseil de gouvernement, et ce en présence des ministres directement concernés: la Santé, l’Education nationale et et l’intérieur.