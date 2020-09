© Copyright : DR

Le gouvernement a décidé de reconduire les mesures restrictives concernant la Préfecture de Casablanca pour 14 jours supplémentaires et ce, à compter de ce lundi 21 septembre.

La prolongation des mesures restrictives dans la Préfecture de Casablanca intervient suite aux recommandations du comité scientifique et technique qui suit de près l’évolution de la situation épidémiologique.



Ces mesures consistent en la fermeture de l’ensemble des issues de la préfecture de Casablanca et de soumettre le déplacement de (et vers) son territoire à une autorisation exceptionnelle délivrée par les autorités locales, ainsi que la fermeture de tous les établissements scolaires (primaire, collèges, lycées et universités), avec l’adoption de l’enseignement à distance.

Autre mesure: la fermeture des marchés de proximité à 15 heures, des cafés et commerces à 20 heures et des restaurants à 21 heures, en plus de l’interdiction des déplacements nocturnes sur l’ensemble du territoire de la préfecture entre 22 heures et 5 heures, excepté pour les personnels de la santé et les agents de la Sûreté, les employés des secteurs vitaux et sensibles et ceux du transport de marchandises, à condition de justifier leur travail de nuit.

Ces mesures resteront donc en vigueur durant 14 jours supplémentaires et la situation épidémiologique dans la ville sera entre-temps soumise à une évaluation minutieuse et continue, pour prendre les décisions appropriées.