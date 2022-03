Les pluies salvatrices que connaît Casablanca rassurent les habitants sur l'alimentation des barrages et les cultures.

© Copyright : khalil Essalak / Le360

C’est une semaine pluvieuse qui s’annonce à Casablanca. La capitale économique a commencé à recevoir des précipitations dès ce lundi 14 mars 2022, lesquelles ont apporté de l’espoir aux habitants. Le360 est allé à leur rencontre pour recueillir leurs impressions. Les images.

C’est l’espoir des Casablancais qui renaît avec les dernières précipitations qu’a connues la capitale économique du pays. Les habitants de la métropole espèrent que cette récente pluie sera suffisamment conséquente pour alimenter les sources d’eau et la nappe phréatique, fortement impactées par le recul de la pluviométrie.

L’équipe dépêchée par Le360 est allée à la rencontre des habitants de Casablanca, lesquels n’ont pas caché leurs émotions, exprimant leur joie avec ces précipitations. Unanimement, ils ont remercié le Tout-Puissant pour ces pluies salvatrices qui pourraient sauver la saison agricole et avoir un impact positif sur les cultures printanières.

«Dieu merci, grâce à ces précipitations, nous aurons de quoi boire. C’est un cadeau du Tout-puissant. Elles bénéficieront aussi au monde rural, et impacteront les plantations des agriculteurs et les semences de féculents», témoigne une habitante.

«La saison des céréales est close, mais certaines plantations de fruits et légumes peuvent être sauvées. Pour remplir les barrages et combler le déficit en eau, il faut des jours et des jours de pluie, à l’image de cette journée», souligne de son côté un autre résident de la métropole.

Ces pluies salvatrices sont arrivées à une période très critique de l’année. Les Casablancais espèrent que cela aura un impact positif sur l’état des parcours pâturés par le bétail et des cultures printanières qui commencent déjà à se mettre en place.