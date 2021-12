© Copyright : DR

Un mois et demi après son extradition d’Espagne, le tribunal correctionnel de première instance de Aïn Sebaâ à Casablanca a condamné, hier vendredi 24 décembre, le séparatiste Fayçal al-Bahloul, alias «Boukhnouna», à deux ans de prison ferme et 1.000 dirhams d’amende.

Visé par deux mandats d’arrêt émis par la justice marocaine, Fayçal al-Bahloul, a été arrêté à Bilbao le 30 mars 2021. Séparatiste notoire qui écumait les réseaux sociaux en appelant à des actes terroristes contre les intérêts du Maroc, contre les Marocains et même contre les étrangers pro-Maroc, a été refoulé vers le royaume, le 16 novembre dernier.

À son arrivée à l’aéroport Mohammed-V, à Casablanca, il a été placé en état d’arrestation et interrogé par la Brigade nationale de la police judiciaire (BNPJ).

Hier, vendredi 24 décembre, en début de soirée, le tribunal correctionnel de Aïn Sebaa l’a condamné à deux ans de prison ferme et 1.000 dirhams d’amende.

Le séparatiste Fayçal al-Bahloul était poursuivi notamment pour «incitation d’atteinte à la sécurité intérieure de l’Etat, incitation directe et publique à commettre des crimes contre des personnes dépositaires de l’autorité publique, menaces de mort et d’enlèvement, incitation contre l’intégrité territoriale du royaume, incitation à troubler l’ordre public et insulte et diffamation dirigées contre des institutions constitutionnelles».