Kiosque360. Les services de police judiciaire de Casablanca ont réussi, samedi matin, à mettre en échec une opération d’immigration clandestine organisée par un réseau criminel spécialisé dans la traite d’êtres humains. Cet article est une revue de presse du quotidien Al Massae.

La police judiciaire de la Wilaya de Casablanca a, suite à des informations précises fournies par la DGST, démantelé samedi dernier, à Casablanca, un réseau criminel spécialisé dans l’immigration illégale. Le quotidien Al Massae rapporte, dans son édition du lundi 22 novembre, que l’opération s’est déroulée dans les premières heures de la matinée, quand les enquêteurs ont déjoué une tentative d’émigration clandestine à partir de la plage «Annahla», située dans le quartier Ain Sebaâ.

Un communiqué de la DGSN indique que l’intervention de la police a permis d’interpeller 13 individus, dont des membres de la bande criminelle et les candidats à l’immigration. Ces derniers auraient payé les passeurs pour bénéficier des expéditions qu’ils organisent et qui ont souvent une issue tragique. Les perquisitions effectuées par les éléments de la police judiciaire ont permis de saisir une voiture, un bateau pneumatique, 10 gilets de sauvetage, 13 jerricanes contenant 390 litres de carburant, des armes blanches, ainsi que des pompes à air.

Le quotidien Al Massae rapporte que les policiers ont également découvert des produits alimentaires et des sacs contenant les vêtements des candidats à l’immigration illégale, ainsi que des sommes d’argent soupçonnées d’être le produit de cette activité criminelle. Le communiqué de la DGSN souligne qu’aussi bien les membres de ce réseau que les candidats à l’immigration clandestine ont été placés en garde à vue sous la supervision du parquet général compétent.

Une enquête approfondie permettra d’identifier tous les individus impliqués dans ce réseau criminel et de déterminer ses ramifications aussi bien au Maroc qu’à l’étranger. La même source indique que la mise en échec de cette opération entre dans le cadre des efforts fournis par la DGSN et la DGST pour lutter contre les réseaux d’immigration clandestine et de traite d’êtres humains.