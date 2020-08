© Copyright : DR

L'édition 2020 du salon de la volaille, Dawajine, n'aura pas lieu. La fédération interprofessionnelle du secteur avicole (FISA), qui annonce cette annulation, en explique les raisons.

"Nous tenons à informer les professionnels et l'ensemble des partenaires que la 23e édition du Salon avicole de Casablanca, prévue du 24 au 26 novembre 2020 ne sera pas maintenue cette année", indique la Fédération interprofessionnelle du secteur avicole (FISA) dans un communiqué.

Cette décision s’inscrit dans le cadre des mesures sanitaires d’urgence mises en œuvre au Maroc, lesquelles restreignent l’organisation des grandes manifestations et rassemblements de masse, une catégorie dans laquelle s'inscrit le salon Dawajine, qui draine quelque 12.000 visiteurs et mobilise plus de 350 exposants et marques chaque année.

La FISA ajoute avoir pris cette décision par mesure de précaution.

Il s'agit d'éviter que les participants, exposants, partenaires et visiteurs de ce salon ne soient exposés à d’éventuels risques de contagion.

La FISA conclut ce communiqué en indiquant que la prochaine édition de Dawajine se tiendra du 23 au 25 novembre 2021, à l'espace d’exposition de l’Office des Changes à Casablanca.