Les tramways de Casablanca ont circulé normalement, ce lundi 10 janvier. Un mouvement de grève, annoncé en ce même lundi par les salariés, n’a pas eu lieu, suite à une intervention du ministère de l’Intérieur, via le wali de Casablanca-Settat. Explications.

Aucune perturbation n'a été constatée dans la circulation des tramways à Casablanca, ce lundi 10 janvier, alors même que les salariés de Casa Tramway avaient annoncé un décrochage pour cette journée. Selon des sources syndicales, le mouvement de grève a été annulé suite à une intervention du ministère de l’Intérieur, via la wilaya de la région de Casablanca-Settat.

Kacem Arroub, secrétaire général du syndicat des salariés de Casa Tramway (affilié à l’Union marocaine du travail, UMT), a affirmé, contacté par Le360, que la wilaya est intervenue auprès de ce syndicat pour l’appeler à surseoir à cet appel à la grève.

Les autorités, selon cet interlocuteur, ont promis aux syndicalistes la tenue prochaine d’une réunion de travail, dès cette semaine, afin d'étudier leurs revendications, qui tiennent en plusieurs points. Entre autres, les syndicalistes réclament une amélioration de leurs conditions de travail, le recrutement de ressources humaines en suffisance pour préserver «la santé et la sécurité des salariés», ainsi qu'une révision de leur grille des salaires.

Le bureau syndical de Casa Tramway revendique de même «une solution rapide et totale pour les salariés souffrant de maladies professionnelles», «l’application des disposition du Code du travail (en ce qui concerne la création d'un comité d’entreprise, d'un comité de la santé et de la sécurité, et la rétribution des heures supplémentaires, etc.)», ainsi qu’une couverture médicale à même de répondre aux aspirations des salariés.

A la wilaya de Casablanca-Settat, cette affaire est actuellement prise en charge par le gouverneur chargé des Affaires sociales.