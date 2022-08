© Copyright : Mohamed Elkho-Le360

Kiosque360. A Lahraouyine, un baron de la drogue a été tué à coups de couteau par les membres d’une bande rivale. Les six suspects identifiés par les autorités n’ont pas encore été interpellés. Cet article est une revue de presse tirée du quotidien Assabah.

Ce 29 juillet, un baron de la drogue actif à Lahraouyine a rendu l'âme à l’hôpital Moulay Rachid, après s'être vu infliger des coups de couteau par les membres d’une bande rivale. Ces derniers lui avaient tendu un piège, avant de l’attaquer sauvagement.

Dans sa livraison du 2 août, le quotidien Assabah revient sur ce drame qui a mobilisé les autorités locales, notamment les éléments de la Gendarmerie royale. Ces derniers sont d’ailleurs actuellement engagés dans une course contre la montre pour interpeller les six individus impliqués dans le meurtre de cet homme, connu pour dominer le trafic de drogue à Lahraouyine et pour avoir utilisé son fusil de chasse contre des éléments de la Gendarmerie royale. Un crime qui lui avait valu 15 ans de prison ferme, avant que sa peine ne soit réduite pour des raisons médicales.

Selon les sources du journal, le mystère entoure encore le meutre de ce baron de la drogue. Ce dernier livrait une rude bataille à ses rivaux pour asseoir sa domination totale sur le trafic de drogue dans la région. Il lui était d'ailleurs arrivé d'agresser violemment l'un des membres de cette bande rivale qui semble avoir voulu prendre sa revanche, à en croire les sources du quotidien. Les membres de la bande avaient ainsi préparé un plan minutieux, d’autant que leur cible, qui ne quittait pas son fief, était toujours armée et accompagnée d’un chien féroce. Le piège consistait à attirer le baron de la drogue dans un no man’s land.

Admis en réanimation à l’hôpital Moulay Rachid, le baron de la drogue a succombé à ses blessures. Les éléments de la Gendarmerie royale poursuivent leur enquête pour mettre la main sur les membres de la bande rivale à l’origine de ce meurtre.