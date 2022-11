Casablanca: à Sidi Bernoussi, la Lydec renforce son réseau d'alimentation en eau potable et en électricité

Les équipes de la Lydec en plein travaux à Sidi Bernoussi dans la capitale économique.

© Copyright : khalil Essalak / Le360

VidéoDans la zone de Sidi Bernoussi, à Casablanca, les équipes de la Lydec travaillent sur deux chantiers importants. Le premier à Hay Amal pour le renforcement du réseau d'alimentation en eau potable et le second à Hay Moubaraka pour le renforcement des réseaux d'électricité et d'éclairage public.

Les équipes de la Lydec sont à pied d’œuvre à Sidi Bernoussi dans la capitale économique. En cours, des travaux de raccordement des conduits structurants d’alimentation en eau potable à Hay Amal et des travaux de renouvellement et de renforcement des réseaux d'électricité et d'éclairage public à Hay Moubaraka. Comme l’a précisé le directeur général, Jean-Pascal Darriet, pour Le360, l’opération se déroule dans de bonnes conditions, avec le souci de réduire au maximum les délais pour minimiser les désagréments pour les riverains. «Durant ma visite de ce matin, je souhaitais vérifier si les conditions de sécurité respectées par les équipes étaient de bon niveau, ce qui est le cas. Je voulais vérifier également que les nuisances générées par ce chantier étaient respectueuses des attentes des riverains et on a pu vérifier qu’en dépit des difficultés liées à un chantier comme celui-là, les équipes veillaient à entretenir une relation permanente avec les riverains et étaient à l’écoute des difficultés qui pouvaient naître à l’issue de ce type de chantier», a-t-il déclaré. Face au stress hydrique, Lydec opte pour l’optimisation des ressources et la sensibilisation Jean-Pascal Darriet précise que ce chantier est dans sa phase finale et que dans quelques semaines cette zone sera restituée aux citoyens. «Grâce à ce travail, les conditions d’alimentation des habitants de ce quartier vont être améliorées, avec une pression accrue et donc un meilleur confort de distribution dans leur alimentation en eau potable», a-t-il expliqué. Dans le quartier Moubaraka, toujours à Sidi Bernoussi, Mohammed Benlemlih, directeur des études et de la planification à la Lydec déclare que «Le projet consiste en la réhabilitation du réseau basse tension de cette zone et en l’amélioration de la qualité de service». Ce sont près de 2,4 kilomètres de câbles qui seront installés pour un coût d’investissement d’1,4 million de dirhams. Le délai des travaux est estimé à environ 7 mois.



Par Khalil Essalak