En cette période de sécheresse et en raison de la situation hydrique critique au niveau des bassins hydrauliques approvisionnant la région de Casablanca-Settat, Lydec poursuit la mise en œuvre du plan d’action portant notamment sur les opérations d’optimisation de la pression d’eau sur le réseau, de jour comme de nuit.

Ces opérations, présentées aux autorités en mars dernier, permettent d’économiser la ressource en diminuant les pertes d’eau sur l’ensemble du réseau, y compris chez les clients, tout en maintenant l’approvisionnement en continu.

En cas de perturbations constatées, Lydec reste à l’écoute et à la disposition de ses clients à travers le centre de relation clientèle (0522 31 20 20) 24h/24 et 7j/7, apprend-on d’un communiqué de Lydec.

Dans ce contexte exceptionnel de baisse de la ressource, il est plus que jamais urgent de poursuivre la rationalisation de la consommation en eau. En cohérence avec les mesures prises par les autorités (arrêt de l’arrosage des espaces verts et du lavage des véhicules avec de l’eau potable…), Lydec est pleinement mobilisée et lance un appel à l’esprit civique et responsable de ses clients et les encourage à adopter des éco-gestes simples au quotidien qui contribuent à la préservation de cette ressource.

Tout en assurant les clients et les habitants du Grand Casablanca de sa mobilisation pour limiter les impacts de la pénurie d’eau, Lydec poursuit ses efforts pour délivrer au quotidien les services de distribution d’eau et d’électricité, d’assainissement liquide et d’éclairage public dans les meilleures conditions, conclut le communiqué.