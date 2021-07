© Copyright : DR

Le Maroc a connu, depuis le début de la semaine du 5 juillet, une vague de chaleur ayant entrainé une hausse de la consommation de l'électricité. C'est ce que rapporte l'Office national de l'électricité et de l'eau potable (ONEE), dans un communiqué.

La demande de l'énergie électrique, qui connaît au Maroc une hausse importante durant cette période estivale, s'explique essentiellement cette année par une utilisation massive des climatiseurs dans les secteurs tertiaire et résidentiel et des pompages agricoles pour les besoins d’irrigation et ce, en raison des fortes chaleurs qu’enregistre actuellement la quasi-totalité des régions du Royaume, indique l'Office dans un communiqué.

C'est ainsi que le pic a été enregistré le 12 juillet 2021 et a atteint 6.710 MW à 21h45, soit une hausse de 270 MW par rapport à celui de l'année 2020.

Durant la même journée la puissance maximale appelée à la pointe du matin a atteint 6.634 MW à 12h00, en hausse de 279 MW par rapport à celle enregistrée durant l'année précédente.