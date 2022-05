C​ovid-19 au Maroc: 54 nouvelles contaminations en 24 heures, 1 décès et 682 cas actifs

Une soignante administre une dose du vaccin Pfizer-BioNTech anti-Covid-19 dans un centre de vaccination, à Salé, le 5 octobre 2021.

Un décès, 54 nouveaux cas de contamination et 41 guérisons ont été confirmés dans le Royaume, les 15 et 16 mai 2022. Les cas encore actifs s'élèvent à 682, alors que plus de 6,33 millions de personnes ont reçu la troisième dose. Le suivi de la pandémie, en chiffres.

Nouveaux cas de contamination, rémissions, nombre de dépistages effectués, vaccinations, etc. Pour en savoir plus sur l'évolution du coronavirus au Maroc, cliquez sur ce lien: https://covid.le360.ma. Au Maghreb, l'Algérie ne communique pas le nombre de tests de dépistage, ce qui laisse penser que le nombre de contaminations est bien supérieur aux chiffres officiels. Le dernier bilan arrêté fait état de 4 cas de contamination. Le pays totalise 265.820 cas de contamination, dont 6.875 décès et 178.374 guérisons. En Tunisie, 519 nouveaux cas de contamination et 16 décès ont été enregistrés, selon le dernier bilan disponible. Le pays totalise 1.040.712 cas de contamination, dont 28.566 décès et 983.631 guérisons depuis mars 2020. En Mauritanie, 13 cas de contamination ont été enregistrés, selon le dernier bilan disponible. Le pays comptabilise 58.853 cas de contamination au Covid-19, dont 982 décès. Covid-19 au Maroc: hausse des cas de contamination, faut-il craindre une nouvelle vague? Les autorités locales de la ville de Shanghai, plus important hub économique et financier de la Chine, ont indiqué lundi qu’un retour à la vie normale est prévu en juin prochain dans cette métropole d’environ 25 millions d’habitants. Quinze des 16 districts de la ville ont réussi à éliminer les infections au Covid-19 à l’extérieur des zones de confinement, a indiqué Zong Ming, Maire-adjoint de Shanghai lors d’une conférence de presse. À l'heure actuelle, le nombre de personnes vivant dans des «zones de gestion fermées» a baissé à environ 1 million, a dit le responsable, soulignant que la pandémie «a été effectivement maîtrisée». Shanghai passera d'une situation d’urgence à un contrôle normalisé du virus, a encore dit le Maire-adjoint, précisant que les transports publics reprendront progressivement à partir du 22 mai. Le nombre des nouveaux cas d'infection au Covid-19 en Corée du Sud a baissé à 13.296 lundi, bilan le plus bas en près de quatre mois. Les autorités sanitaires ont également fait état de 35 décès liés au Covid-19 lundi, avec un taux de mortalité de 0,13%. Cette baisse intervient au moment où le gouvernement sud-coréen devrait décider d’un assouplissement éventuel des restrictions liées au Covid-19, en particulier l’obligation d'un isolement de sept jours pour les patients testés positifs. Les autorités sanitaires avaient décidé d’abaisser le niveau de maladie infectieuse du Covid-19 d'un cran, passant au deuxième niveau le plus élevé du système qui en compte quatre. Elles avaient également fixé une période de transition de quatre semaines, qui prendra fin vendredi, pour observer l’état d’avancement de la situation sanitaire dans le pays avant de décider de mesures supplémentaires. Production de vaccins: bientôt l'assemblage de la première unité de production de l'usine de Benslimane Kim Jong Un a fustigé lundi les autorités sanitaires de Corée du Nord pour leur gestion de l'épidémie de Covid-19, qui a fait 50 morts depuis son apparition officielle dans le pays, et a ordonné à l'armée de se mobiliser. Signe de la gravité de la situation, le dirigeant nord-coréen a fortement critiqué le gouvernement et le secteur de la santé publique pour leur attitude irresponsable, a rapporté l'agence d'Etat KCNA. Lors d'une réunion du Politburo, il s'est notamment plaint du fait que les pharmacies n'étaient pas ouvertes 24h/24. Les fonctionnaires chargés de l'approvisionnement en médicaments n'ont pas retroussé leurs manches et n'ont pas évalué correctement la crise actuelle, a-t-il déploré, selon KCNA. Il a ordonné à l'armée de se mettre au travail pour stabiliser immédiatement l'approvisionnement en médicaments à Pyongyang, où les premiers cas de Covid-19 en Corée du Nord ont été officiellement détectés la semaine dernière. La pandémie a fait officiellement au moins 6.286.925 morts dans le monde depuis fin décembre 2019. Les Etats-Unis sont le pays ayant enregistré le plus de décès (1.026.527), devant le Brésil (664.830), l'Inde (524.201) et la Russie (377.571). L'Organisation mondiale de la santé (OMS) estime, en prenant en compte la surmortalité directement et indirectement liée au Covid-19, que le bilan de la pandémie pourrait être deux à trois fois plus élevé que celui qui est officiellement établi.

Par Majda Benthami