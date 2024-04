Botola Pro: les clubs de football criblés de dettes

Selon des données précises, le montant des dettes des clubs de football dépasse les 400 millions de dirhams, un chiffre qui va augmenter ostensiblement à la fin de la saison footballistique actuelle. La plupart des clubs du championnat professionnel (Botola Pro), avec ses deux division I et II, ont été incapables de s’acquitter de la deuxième tranche des primes de signature de cette saison, des salaires et des primes de matchs auxquels s’ajouteront la troisième tranche des primes de signature et d’autres charges à payer.

Ainsi, la valeur totale des dettes et des litiges cumulés dépassera de loin le montant enregistré actuellement, rapporte Assabah du jeudi 25 avril. Des sources indiquent que le plafond de 400 millions de dirhams concerne uniquement les litiges pour lesquels des jugements ont été rendus. Lesquels litiges sont traités actuellement par la commission des litiges de la Fédération royale marocaine de football (FRMF). Les créanciers (joueurs et entraineurs) attendront la fin de la saison footballistique pour déposer des plaintes concernant le paiement de leurs dus sachant que le nombre des dossiers litigieux a atteint 600 en une seule saison.

La rapidité avec laquelle la commission des litiges a commencé à traiter les dossiers surtout après l’adoption numérique et la communication électronique a encouragé les joueurs et les entraineurs à suivre la procédure légale. A noter aussi que le nombre des avocats et des spécialistes dans ce genre de litiges a augmenté sensiblement cette saison.

La Ligue nationale de football professionnel (LNFP) a donné aux clubs jusqu’à la fin de la saison pour régler leurs litiges et s’acquitter de leurs dettes envers les joueurs sous peine d’interdiction de leur homologation. Les mêmes sources indiquent que tout club qui ne respectera pas ce délai ne pourra signer aucun nouveau contrat lors du mercato de l’été sachant que par le passé la FRMF avait permis aux clubs de signer des contrats avec les joueurs et de ne procéder à leur traitement et à leur validation qu’après coup.

La commission de gestion et de contrôle, relaie Assabah, a émis des observations négatives à la Ligue professionnelle concernant la situation financière des clubs et le niveau de la gouvernance en précisant que 20 clubs ne pourront pas procéder à des recrutements de joueurs l’été prochain. La détérioration de la santé financière des clubs est due essentiellement à la mauvaise gouvernance, l’imprévoyance des présidents, la faiblesse des recettes de billetterie, de la retransmission des matchs et du marché publicitaire.