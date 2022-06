Lors de la visite du ministre de l'Agriculture, de la Pêche maritime, du Développement rural et des Eaux et forêts, Mohammed Sadiki, de plusieurs projets de développement agricole dans la province de Berrechid.

Le ministre de l'Agriculture, de la pêche maritime, du développement rural et des eaux et forêts, Mohammed Sadiki, a visité, vendredi 17 juin 2022, plusieurs projets de développement agricole de la province de Berrechid dans la région de Casablanca-Settat.

Lors de cette visite, Mohammed Sadiki s’est informé de l'état d’avancement des travaux du projet de développement agricole lancé dans le cadre de la stratégie Génération Green et de l'état d’avancement du chantier d’intégration des agriculteurs dans le processus de la généralisation de la protection sociale.

Dans une déclaration à la presse, le ministre a expliqué avoir visité un projet d'agrégation des producteurs de semences certifiées des céréales autour d’une unité de conditionnement de semences des céréales d’automne. Il a ajouté que cette unité se consacre au suivi de plusieurs variétés de semence avec la possibilité d’apport d’une irrigation d’appoint.

Il a, en outre, souligné qu’il s'est informé des états d’avancement du chantier d’intégration des agriculteurs dans le processus de la généralisation de la protection sociale, de l’axe «Nouvelle génération de jeunes entrepreneurs agricoles» de la stratégie Génération Green, et du Centre régional des jeunes entrepreneurs agricoles et agroalimentaires (CRJEA).

De son côté, Hassan Saâd Zaghloul, directeur provincial de l’agriculture à Berrechid, a expliqué que le projet d'agrégation des producteurs de semences certifiées des céréales autour d’une unité de conditionnement de semences des céréales d’automne s’étend sur une superficie totale de plus de 2.600 hectares au profit de 96 agrégés, et qu'il est doté d’une plateforme expérimentale de production et de multiplication de semences.

Il a aussi signalé que ce projet a pour objectif le renforcement des capacités de production et d’industrialisation, la professionnalisation des multiplicateurs de semences impliqués dans le projet de collecte et le renforcement des domaines de coopération entre les secteurs privé et public dans un cadre synergique.