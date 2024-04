Barrages: au 15 avril, un taux de remplissage de 51% du bassin du Sebou

Les barrages relevant de l’Agence du bassin hydraulique du Sebou ont atteint un taux de remplissage moyen de 51,15% à la date de ce lundi 15 avril, correspondant à un volume de retenues dépassant les 2,84 milliards de mètres cubes (m3), indique un bulletin du ministère de l’Équipement et de l’Eau.

Sur les onze ouvrages hydrauliques que compte ce bassin, trois barrages présentent des taux de remplissage supérieurs à 90%, indique la même source. Il s’agit du barrage Asfalou, avec un taux de 100%, du barrage Allal El Fassi (99,51%), et du barrage de Garde Sebou (90,11%).

Le barrage Al Wahda, deuxième plus grand barrage en Afrique, avec une capacité de stockage de plus 3,522 milliards de m3, enregistre quant à lui un taux de remplissage de près de 60%, soit un volume dépassant les 2,088 milliards de m3. Quant aux barrages de Sahla, Bouhouda, Bab Louta, Idriss 1er, Al Kansera, Michlifen et Sidi Chahed, ils affichent des taux se situant entre 26,23% et 57,32%.

Les taux de remplissage des barrages du bassin du Sebou, à la date du lundi 15 avril 2024 (Source: ministère de l’Équipement et de l’Eau)

Le bassin du Sebou compte 11 grands barrages et 51 petits barrages et lacs collinaires, dont la capacité globale de stockage est de 6,059 milliards de m3, permettant de régulariser un volume total de 3,23 milliards de m3.

Considéré comme l’un des bassins hydrauliques les plus importants du royaume, le bassin du Sebou, d’une superficie d’environ 40.000 km2, dispose d’une économie agricole et industrielle qui contribue de façon importante à l’économie nationale. La pluviométrie moyenne annuelle du bassin est de 600 mm, avec un maximum de 1.000 mm/an sur les hauteurs du Rif et un minimum de 300 mm sur le haut Sebou et les vallées du Beht.