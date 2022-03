Centre-ville de Casablanca, au croisement du boulevard Hassan II avec l'avenue des FAR, vu depuis la place des Nations-Unies.

Le Maroc, le Ghana, le Rwanda et l’Afrique du Sud sont les pays qui ont la meilleure image aux yeux des leaders d’opinion africains, selon le Baromètre leaders d’opinion en Afrique «Africaleads», dévoilé le 10 mars à l’occasion du Forum Afrique 2022, organisé par le quotidien français L'Opinion et le Conseil français des investisseurs en Afrique.

Le Maroc fait partie du top 4 des pays préférés des leaders d'opinion africains, selon les résultats du Baromètre leaders d’opinion en Afrique «Africaleads», réalisée par l’institut français IMMAR Research & Consultancy, spécialiste des études médias et marketing en Afrique subsaharienne et Afrique du Nord, auprès de leaders d’opinion africains, chefs d’entreprise, politiques, universitaires, chercheurs, issus de 14 pays du continent qui couvrent 70% de sa population. Toutes les régions - Afrique du Nord, de l’Ouest, de l’Est et australe - sont représentées.

Lorsque ces leaders d’opinion africains ont été interrogés sur les pays africains qui ont la meilleure image à leurs yeux, ils ont choisi le Maroc, le Ghana, le Rwanda et l’Afrique du Sud, grâce à leur dynamisme économique.

Toujours selon ce baromètre, l’image de la plupart des puissances industrialisées s’est dégradée, à l’exception de la Chine et de la France. L’atténuation du déficit d’image de l’Hexagone, la progression du Canada qui passe devant l’Allemagne, ainsi que la réduction de l’écart entre les Etats-Unis et les autres pays sont les principaux enseignements tirés de cette étude.

Selon Mohamed El Kalchi, directeur des études d’IMMAR, ce baromètre 2022 est le plus représentatif en termes de diversité sur le continent africain depuis le lancement de cette étude.

«L’échantillon inclut cette année 14 pays avec l’ajout de l’Afrique du Sud et de l’Angola. 2.895 entretiens ont été réalisés en face-à-face entre novembre 2021 et janvier 2022, un travail d’envergure qui a alimenté l’ensemble des indicateurs. Une diversité qui se retrouve également dans les profils des leaders d’opinion –chefs d’entreprise, mais aussi décideurs politiques, représentants associatifs de la société civile, professionnels des médias… parmi lesquels 30% de femmes», a-t-il déclaré.