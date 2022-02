© Copyright : DR

Le Maroc se classe vingtième au niveau mondial de la dernière édition de l’Agility emerging markets logistics Index, qui classe les 50 principaux marchés émergents du monde en fonction de leur compétitivité globale et de leurs atouts logistiques. Le Royaume est le premier en Afrique, devant l’Egypte et l’Afrique du Sud...

Avec un score global de 5,04, le Maroc se classe à la vingtième position de la treizième édition de l’Agility emerging markets logistics index. Ce classement, réalisé chaque année par la société Agility, un fournisseur leader de services de chaîne d'approvisionnement, évalue la compétitivité globale, les atouts logistiques, le climat des affaires et, pour la première fois, le degré de préparation numérique, de 50 pays émergents dans le monde.

Dans ce classement, dominé par la Chine et l’Inde, le Maroc parvient à se hisser à la première place des pays émergents en Afrique. Au niveau continental, le Royaume se classe en effet devant l’Egypte (21e avec un score de 5,01), l’Afrique du Sud (24e avec un score de 4,91), le Kenya (28e), la Tunisie (36e), et l’Algérie (37e).

Dans la région Moyen Orient et Afrique du Nord (Mena), le Maroc est neuvième, derrière notamment les Emirats arabes unis (3ème au niveau mondial), l’Arabie Saoudite (6e), et le Qatar (7e).

Le Maroc s’est particulièrement bien positionné dans la catégorie «Business Fundamentals» qui mesure l'ouverture, la robustesse, et l’équité du climat des affaires, à travers des critères comme l’environnement réglementaire, le cadre d’application des contrats, le niveau d’inflation, l’accessibilité au marché ou encore la stabilité intérieure. Le Royaume se classe au 9e rang mondial dans cette catégorie, avec un score de 6,81.

En revanche, dans la catégorie «Digital Readiness», qui mesure le potentiel d'un pays émergent à devenir un marché de compétences axé sur l’économie numérique tourné vers l’innovation, le Maroc ne se classe qu’à la 36e place mondiale, avec un score de 4,34.

L’édition 2022 de l’Agility Emerging Markets Logistics Index intervient dans un contexte où le commerce mondial est toujours bouleversé par la pandémie de Covid-19, qui a eu pour effet de rendre les échanges «encore plus coûteux, plus compliqués et plus lents», a souligné John Manners-Bell, directeur général de la société Transport Intelligence, une entreprise d'analyse et de recherche spécialisée dans l'industrie de la logistique et qui a participé à l’élaboration de l’Index.

«La rapidité avec laquelle les marchés émergents se remettent de la crise des deux dernières années dépend fortement de la rapidité du déploiement du vaccin, notamment du point de vue de la cohésion sociale, économique et politique», a-t-il ajouté.

«A long terme, les avantages de la mondialisation ne seront partagés avec les marchés émergents que si les chaînes d'approvisionnement peuvent être rendues plus résilientes face aux crises futures», indiquent aussi les auteurs du rapport.