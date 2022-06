© Copyright : DR

Originaire de Guinée-Bissau, Tamble Elisio Gomes Cardoso, père de famille de cinquante ans résidant en France, à Saint-Etienne, a fait escale le 4 juin 2022 à l’aéroport Mohammed V de Casablanca et s’est depuis volatilisé. Sa famille le recherche activement…

Après avoir débarqué à Casablanca, où il était supposé faire une simple escale, Tamble Elisio Gomes Cardoso n’a pas embarqué à nouveau à bord du vol de la RAM qui reliait, ce jour-là, l’aéroport international Osvaldo Vieira de Bissau à l’aéroport Saint-Exupéry de Lyon, en France, avec une escale à Casablanca, à l’aéroport Mohammed V.

Depuis plus de nouvelles… Face à ce silence inquiétant, la famille de l’homme a signalé sa disparition auprès des autorités marocaines, mobilisées depuis pour tenter de le retrouver, ainsi que du Consulat général de France à Casablanca.

Selon les enregistrements des caméras de l’aéroport visionnées par les enquêteurs et la famille, Tamble Elisio Gomes Cardoso a vraisemblablement passé la nuit du 4 au 5 juin au sein même de l’aéroport Mohammed V.

Puis, un autre enregistrement permet de l’identifier, en date du 5 juin, soit le lendemain de son arrivée, en train de monter dans un grand taxi, dont la plaque n’a malheureusement pas pu être relevée.

L’enquête menée par les autorités marocaines a également permis de capter le signal de son smartphone, le 8 juin, à quelques kilomètres de l’aéroport Mohammed V, et plus précisément dans une mosquée située à Deroua. Là-bas, des témoins affirment avoir vu Tamble Elisio Gomes Cardoso, et ont même décrit avec précision les vêtements qu’il portait le jour de sa disparition.

«On n’a pas trouvé de raisons particulières à son geste. Il a fait une crise de dépression qui l’a certainement poussé à ça, mais il ne l’avait jamais fait. Il n’avait pas d’antécédents», explique pour Le360 le cousin de M. Gomes Cardoso, l’artiste Nú Barreto, venu à Casablanca aider sa famille dans les recherches.

Tamble Elisio Gomes Cardoso est né le 24 juin 1972 à Texeira-Pinto, en Guinée Bissau. Il mesure 1m72 et portait le jour de sa disparition une chemise bleue à manches longues, un pantalon noir et des chaussures en cuir noir. Son sac à dos et sa valise ont été retrouvés à l’aéroport Mohammed V de Casablanca, il circule donc sans aucun bagage mais aurait, d’après sa famille, gardé sur lui son passeport de nationalité française.

Toute personne ayant rencontré ou vu Tamble Elisio Gomes Cardoso est priée de prendre contact avec les autorités marocaines et/ou avec le consulat général de France à Casablanca, ou de contacter directement sa famille sur les numéros suivants.

00212614320264 ou 00212777794500

Ou par email: [email protected] ou [email protected]