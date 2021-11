Au Maroc, plusieurs cas de bronchiolite dénombrés à cause d’une baisse de l’immunité du fait du confinement

La bronchiolite est une infection virale contagieuse. Elle touche les bronchioles (petites bronches) des nourrissons et enfants et se caractérise par un épisode de gêne respiratoire dont les signes sont une toux et une respiration rapide et sifflante.

© Copyright : DR

Après une année où il y a eu peu de cas, en 2020, suite à la pandémie liée au Covid-19, une épidémie de bronchiolite a fait son retour précocement et intensément au Maroc, avec déjà plusieurs cas chez les enfants et les nourrissons. La cause: un manque de stimulation de leur système immunitaire à cause du confinement et des mesures restrictives.

Au Maroc, cette année s’annonce rude pour les nourrissons et les enfants, exposés à un grand risque d’infection due à l’épidémie de bronchiolite. Un constat assez alarmant, avec déjà des tensions dans certains services de pédiatrie, alors que le froid n’est pas encore là. «La bronchiolite est une infection respiratoire contagieuse aiguë, virale, liée principalement au Virus Respiratoire Syncitial (VRS). Elle concerne les nourrissons de moins de deux ans», explique Hassan Afilal, président de l’association marocaine de pédiatrie, et également pédiatre-réanimateur au Centre de réanimation néonatale et pédiatrique à Rabat. «Actuellement au Maroc, nous dénombrons une recrudescence des cas de bronchiolite. Le problème qui se pose, c’est qu’à cause du Covid-19 et à la mise en place d’un confinement et de gestes barrières, les nourrissons n’ont pas été exposés aux virus respiratoires comme d’habitude, et donc n’ont pas acquis d’immunité naturelle», précise notre interlocuteur. Vidéo. Au Maroc, le dépistage néonatal est primordial pour une prise en charge efficace de maladies rares En effet, les bébés et les enfants, et surtout les prématurés, sont particulièrement exposés aux infections virales pendant les premières années de vie. L'immunité naturelle développée en plus des anticorps produits après une infection respiratoire jouent un rôle crucial dans la stimulation de leur système immunitaire. «Puisque l’année dernière, il y a eu peu de cas d’infections respiratoires chez les enfants, la dette immunitaire pourrait être à l’origine d’une plus grande sensibilité aux infections cette année. C’est pourquoi les parents doivent consulter un pédiatre rapidement lorsque leur enfant présente les symptômes suivants: rhume, fièvre, toux sèche, accélération de la respiration et sifflement audibles à l’expiration», prévient ce médecin. En cette période de pandémie liée au Covid-19, les symptômes d’infection peuvent être confondus avec ceux d’autres maladies. De ce fait, si le sujet (prématuré, nourrisson, et enfant) présente des signes de bronchiolite, ce dernier doit être soumis à un traitement précoce, à savoir une oxygénation et une surveillance médicale de la part du pédiatre traitant. Dans ce contexte, il est donc indispensable de poursuivre la mise en place des mesures barrières pour protéger les nourrissons et enfants, notamment en lavant régulièrement les mains des enfants comme des adultes, en évitant les embrassades et en portant un masque en cas de rhume. Dès lors, il est impératif de sensibiliser les parents pour prévenir un risque d’hospitalisation.

Par Yousra Adli