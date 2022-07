© Copyright : Brahim Mousaaid / Le360

C’est sous une chaleur torride, 44°C à l’ombre, et en présence d’une assistance nombreuse, dont le ministre de l’Agriculture, Mohamed Sadiki, que la 6e édition du moussem d’Oulmès a été inaugurée, jeudi 21 juillet 2022, pour faire valoir les atouts et développer les potentialités de la région en matière agricole, touristique, sociale et sportive.

L’inauguration du moussem a été présidée par le ministre de l'Agriculture, de la Pêche maritime, du Développement rural et des Eaux et forêts, Mohamed Sadiki, et par le président de la commune rurale d’Oulmès, Mohamed Chrourou, ainsi que des représentations de la société civile.

Après deux ans de suspension en raison de la pandémie, la 6e édition du moussem de Oulmès, une région connue au Maroc et en Afrique pour ses eaux minérales naturelles, offre au public un riche programme durant ce festival qui se tient du 21 au 24 juillet 2022.

Programme qui s’articule autour de trois principales activités: la foire au bétail de la race bovine locale dite la race blonde Oulmès, l’exposition de divers produits d’artisanat dont ceux du terroirs comme l’eau florale de lavande, les tapis et les vêtements traditionnels, et en troisième lieu, les activités sportives et artistiques telles que le concours de fantasia et les soirées musicales.

Il faut rappeler que cette commune, nichée à 1.200 mètres d’altitude sur le Moyen Atlas, se distingue, outre par son climat, également par la culture de la lavande, cette plante étant même devenue une des premières ressources financières de la région et par l’élevage de la race bovine blanche Oulmès.

«Nous avons décidé au ministère d’accorder un grand soutien à l’élevage de la race Oulmès afin que cette dernière se développe en devenant une richesse nationale», a d’ailleurs affirmé le ministre dans une déclaration pour Le360. Mohamed Sadiki a remis à cette occasion des prix d’excellence aux trois meilleurs éleveurs de ce bétail (1er: 6.000 dirhams, 2e: 5.000 dirhams, 3e: 4.000 dirhams).

Le président de la commune, quant à lui, a indiqué que ce moussem régional constitue une occasion intéressante pour dynamiser les activités de tous les genres à Oulmès, évoquant notamment le commerce, le tourisme.