Le bureau exécutif de la Fédération marocaine des traiteurs (FMT)a tenu, le mercredi 27 octobre dernier, une réunion avec des professionnels de ces métiers liés à l'évènementiel, afin de discuter de leur situation dans le contexte de la crise sanitaire.

L'actuelle amélioration de la situation sanitaire devrait permettre aux traiteurs et aux organisateurs d'évènements de reprendre peu à peu leur activité, étant donné que certaines restrictions ont été levées par les autorités.

En effet, selon le ministère de la Santé et le comité scientifique et technique, le Maroc est passé à un niveau de vigilance vert, du fait de la grande amélioration de la situation épidémiologique liée au Covid-19, avec une stabilité du faible taux de transmission, évalué entre 0.7% et 0.8%, à l'avancement de la campagne de vaccination, et à la décision des autorités de conditionner l'accès aux établissements publics à la présentation du pass vaccinal.

Au cours de leur réunion, les membres de Fédération marocaine des traiteurs et les professionnels conviés ont donc décidé de présenter aux autorités les demandes suivantes.

- Une augmentation de la capacité d’accueil des salles des fêtes.

- Le fait de permettre à toutes les salles des fêtes de reprendre leurs activités, conformément à la teneur du communiqué gouvernemental émis le 30 septembre 2021.

- L’adoption par le gouvernement de décisions sociales et économiques dans le cadre du projet de loi de finances pour 2022 afin de préserver les emplois et d'atténuer les impacts sociaux et économiques subis par le secteur en raison des mesures restrictives.

- Des décisions sociales et économiques urgentes au comité de veille et de vigilance afin de répondre aux besoins des professionnels du secteur.